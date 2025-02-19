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İspanya Başbakanı Sanchez 'Trump'ın Gazze planı'na dair konuştu: 'Ahlak dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır'

İspanya Başbakanı Sanchez 'Trump'ın Gazze planı'na dair konuştu: 'Ahlak dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır'

16:2419/02/2025, Çarşamba
AA
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri yerlerinde etme planını "ahlak dışı" olarak değerlendirdi.

Sanchez, İspanya'ya resmi ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.


ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına bir kez daha açıkça tepki gösteren Sanchez, "Bu ahlak dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır. Gazze Filistinlilere aittir ve gelecekteki Filistin Devletinin bir parçasıdır" dedi.


Gazze'de Arap ülkelerinin liderliğine değindi

Sanchez, Filistinlileri yerlerinden edecek herhangi bir girişimin, "bölgesel ve küresel boyutta istikrarsızlaştırıcı bir etki" yapacağını vurguladı.


İspanya Başbakanı, "Gazze'de Arap ülkelerinin liderliğinin temel olması gerektiğini" ifade etti.


Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Gazzelilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı olduklarını söyledi.


#Pedro Sanchez
#Abdülfettah es-Sisi
#Donald Trump

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