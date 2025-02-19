Hamas'tan Gazze açıklaması: Silahsızlandırma kabul edilemez

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, yapılması planlanan esir takasının yeni turuna işaret ederek 22 Şubat Cumartesi günü Filistin halkının büyük bir başarıyla karşı karşıya olacağını ifade etti.

Cumartesi günü, müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılan birçok Filistinli esirin özgürlüğüne kavuşacağına dikkati çeken Kasım, şunları kaydetti:

"Bizler, hem siyasi olarak hem de sahada ateşkes anlaşmasının ikinci ve üçüncü aşamalarını uygulamaya hazırız. İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve kalıcı ateşkesle sonuçlanacak tek turlu esir takasını içeren ikinci aşamaya hazırız."

Serbest kalacak esirlerin sayısının artırılmasını, arabulucuların talepleri üzerine ateşkesin tüm maddelerini uygulama konusundaki ciddiyetlerini kanıtlamak adına kabul ettiklerini vurgulayan Kasım , "İşgalcinin Hamas'ı Gazze Şeridi'nden uzak tutma şartı saçma bir psikolojik savaş. Direnişi Gazze'den çıkarmak veya silahsızlandırmak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kasım ayrıca Gazze Şeridi'nin geleceğinin Filistin ulusal uzlaşısı ile şekilleneceğine vurgu yaptı.

Hamas, gün içerisinde yaptığı açıklamada, 22 Şubat'taki takas kapsamında 3 yerine 6 İsrailli sağ esiri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki bin 135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin sayısıyla ilgili resmi açıklama yapmıyor. İsrail basını ise esir takasının altıncı turunun ardından Gazze'de 73 İsrailli esirin kaldığını aktarıyor.

Birinci aşamanın sonunda Gazze'de kalan esirlerin durumunun ise anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinde ele alınması bekleniyor. İsrail basını, anlaşma devreye girdikten 16 gün sonra başlaması gereken ikinci aşama müzakereleri için İsrail yönetiminin ayak sürüdüğünü belirtiyor.







