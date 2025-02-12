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Hamas'tan Trump'ın Gazze'yi işgal planına tepki: Tümüyle reddediyoruz

Hamas'tan Trump'ın Gazze'yi işgal planına tepki: Tümüyle reddediyoruz

Semih Bozkuş
00:3912/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hamas, Trump'ın tehcir planını reddettiklerini ve bu planın başarılı olamayacağını açıkladı.
Hamas, Trump'ın tehcir planını reddettiklerini ve bu planın başarılı olamayacağını açıkladı.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi 'boşaltma' planına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada Filistinlilerin imar bahanesiyle Gazze Şeridi'nden çıkarılma planı tümüyle reddedilirken Trump'ın açıklamalarının etnik temizlik çağrısı olduğu belirtildi. Ateşkes şartlarına uyma çağrısını yineleyen Hamas, Trump'ın 'sürgün planının' başarılı olmayacağını ve tüm sürme planlarını reddeden birleşik bir Filistin, Arap ve İslam duruşuyla karşı karşıya kalacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump
, "Gazze'yi devralacaklarını ve buranın ABD'nin yetkisinde olacağını" açıklamıştı.
Daha önce de Filistinlileri, Gazze dışında bir yerde yaptıkları konutlara yerleştireceklerini açıklayan
Trump'ın tehcir planı
tepkiyle karşılandı.
Dünyada sert tepkiler devam ederken konuya ilişkin bir açıklama da
Hamas
'tan geldi.

"Sürgün planı başarılı olamayacak"

Hamas'ın Telegram kanalında paylaşılan yazılı açıklamada Trump'ın yeniden imar bahanesiyle Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden çıkarılmasına ilişkin açıklamaları tümüyle reddedildi.

Trump'ın açıklamalarının ırkçı ve Filistin davasını tasfiye etme amacı taşıyan etnik temizlik çağrısı olduğu belirtilen açıklamada, "Halkımızı Gazze'den sürme planı başarılı olamayacak ve tüm sürme planlarını reddeden birleşik bir Filistin, Arap ve İslam duruşuyla karşı karşıya kalacaktır. Gazze'deki büyük halkımız bombardıman ve saldırganlık karşısında dimdik durmuş, topraklarında kalmaya devam edecek ve tüm yerinden etme ve zorla sürgün etme planlarını boşa çıkaracaktır." denildi.

Hamas'tan 'ateşkese bağlılık' çağrısı

İşgalcilerin saldırganlık ve katliamlarla başaramadığını tasfiye ve yerinden etme planlarıyla da başaramayacağı vurgulanan açıklamada,
Hamas Hareketi
'nin
ateşkes
e bağlılık çağrısına da yer verildi.
Açıklamada İşgalci İsrail'in ateşkese uyduğu sürece Hamas'ın da uyacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlaşma arabulucular (Mısır, Katar ve ABD) tarafından desteklenmiş, garanti altına alınmış ve uluslararası toplum tarafından şahitlik edilmiştir. Taahhütlerine uymayan tarafın işgal olduğunu ve her türlü komplikasyon ya da gecikmeden işgalin sorumlu olduğunu teyit ederiz."



#Gazze
#Donald Trump
#Tehcir
#Hamas

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