Hamas'tan Trump'ın Gazze'yi işgal planına tepki: Tümüyle reddediyoruz

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi 'boşaltma' planına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada Filistinlilerin imar bahanesiyle Gazze Şeridi'nden çıkarılma planı tümüyle reddedilirken Trump'ın açıklamalarının etnik temizlik çağrısı olduğu belirtildi. Ateşkes şartlarına uyma çağrısını yineleyen Hamas, Trump'ın 'sürgün planının' başarılı olmayacağını ve tüm sürme planlarını reddeden birleşik bir Filistin, Arap ve İslam duruşuyla karşı karşıya kalacağını kaydetti.
"Sürgün planı başarılı olamayacak"
Hamas'ın Telegram kanalında paylaşılan yazılı açıklamada Trump'ın yeniden imar bahanesiyle Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden çıkarılmasına ilişkin açıklamaları tümüyle reddedildi.
Trump'ın açıklamalarının ırkçı ve Filistin davasını tasfiye etme amacı taşıyan etnik temizlik çağrısı olduğu belirtilen açıklamada, "Halkımızı Gazze'den sürme planı başarılı olamayacak ve tüm sürme planlarını reddeden birleşik bir Filistin, Arap ve İslam duruşuyla karşı karşıya kalacaktır. Gazze'deki büyük halkımız bombardıman ve saldırganlık karşısında dimdik durmuş, topraklarında kalmaya devam edecek ve tüm yerinden etme ve zorla sürgün etme planlarını boşa çıkaracaktır." denildi.
Hamas'tan 'ateşkese bağlılık' çağrısı
"Bu anlaşma arabulucular (Mısır, Katar ve ABD) tarafından desteklenmiş, garanti altına alınmış ve uluslararası toplum tarafından şahitlik edilmiştir. Taahhütlerine uymayan tarafın işgal olduğunu ve her türlü komplikasyon ya da gecikmeden işgalin sorumlu olduğunu teyit ederiz."