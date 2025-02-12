Hamas'tan Trump'ın Gazze'yi işgal planına tepki: Tümüyle reddediyoruz

Daha önce de Filistinlileri, Gazze dışında bir yerde yaptıkları konutlara yerleştireceklerini açıklayan

Daha önce de Filistinlileri, Gazze dışında bir yerde yaptıkları konutlara yerleştireceklerini açıklayan

Trump'ın açıklamalarının ırkçı ve Filistin davasını tasfiye etme amacı taşıyan etnik temizlik çağrısı olduğu belirtilen açıklamada, "Halkımızı Gazze'den sürme planı başarılı olamayacak ve tüm sürme planlarını reddeden birleşik bir Filistin, Arap ve İslam duruşuyla karşı karşıya kalacaktır. Gazze'deki büyük halkımız bombardıman ve saldırganlık karşısında dimdik durmuş, topraklarında kalmaya devam edecek ve tüm yerinden etme ve zorla sürgün etme planlarını boşa çıkaracaktır." denildi.