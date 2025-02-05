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Çin'den Trump'ın 'Gazze' planına tepki: Filistin'i Filistinliler yönetmeli

Çin'den Trump'ın 'Gazze' planına tepki: Filistin'i Filistinliler yönetmeli

11:475/02/2025, Wednesday
G: 5/02/2025, Wednesday
AA
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Çin, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına karşı çıktı.
Çin, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına karşı çıktı.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirme planına karşı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinin savaş sonrası yönetimin temel ilkesi olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Gazze'de halkın zorla yerinden edilmenin hedefi haline getirilmesine karşı olduklarını vurgulayan Sözcü Lin,
"Umarız tüm taraflar ateşkesi fırsat olarak görerek savaş sonrası yönetimi, Filistin sorununu iki devlet temelinde çözecek doğru yola sokmak ve Orta Doğu'ya kalıcı barışı getirmek için kullanırlar"
şeklinde konuştu.

Trump'ın Gazze'ye "devralma" ve Filistinlileri yeniden yerleştirme planı

Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.


Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.


Trump,
"ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız"
ifadesini kullanmıştı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine ilişkin,
"Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin" a
çıklamasında bulunmuştu.

#ABD
#Çin
#Donald Trump
#Gazze

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