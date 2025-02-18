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Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'İkinci aşamaya hazırız'

Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'İkinci aşamaya hazırız'

Semih Kara
Semih Kara
16:4418/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya açıklamalarda bulundu.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya açıklamalarda bulundu.

Hamas ile işgalci İsrail arasında mutabakat sağlandı. Hamas, Cumartesi günü 6 İsrailli esiri serbest bırakacak.

Hamas liderlerinden Halil el-Hayya, esir takası anlaşmasında yeni bir gelişme kaydedildiğini açıkladı.

'İsrail ateşkese uymadı, arabulucularla konuştuk'

Hayya, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamında mutabık kalınan maddelere uymadığını, konunun çözümü için Katar ve Mısır'daki arabulucularla koordinasyon halinde çalıştıklarını açıkladı. Hamas'ın anlaşmayı tüm sorumluluğuyla uygulama konusunda ciddiyetini ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, Netanyahu hükümetinin bu ciddiyete erteleme ve geçiştirme girişimleriyle karşılık verdiği kaydedildi.

Cumartesi günü 6 esir bırakılıyor

Açıklamaya göre Hamas, esir takası anlaşması kapsamında her Cumartesi yaptığının aksine bu Cumartesi günü 3 değil, 6 esiri İsrail'e teslim edecek.

Cesetler İsrail'e 6 haftada teslim edilecek

Ayrıca Halil el-Hayya, Perşembe günü 4 esirin cesedinin İsrail'e teslim edileceğini, diğer cesetlerin ise ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden itibaren 6 hafta içinde İsrail'e ulaşacağını belirtti.

'İş makineleri Gazze'ye girsin'

Açıklamada, İsrail bombardımanında şehit olan Gazze'deki Filistinlilerin naaşlarının enkazlardan çıkarılamadığı kaydedilirken, iş makinelerinin Gazze Şeridi'ne girişi talep edildi.


#Gazze
#Hamas
#İsrail
#Ateşkes
#Esir takası

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