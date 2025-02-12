Soykırım talimatı verdi: Trump'tan Gazze'de ateşkese sabotaj

Gazze'de etnik temizlik planını destekleyen ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasıyla Filistin topraklarında Siyonist projenin taşeronluğuna gönüllü olduğunu ilan etti. Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanarak adeta soykırıma yeşil ışık yaktı. Trump'ın Filistinlileri hedef alan tehdit dilinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 4 Şubat'ta yaptığı görüşmenin hemen ardından gelmesi, "Siyonist projeye teslim oldu" yorumuna sebep oldu. Trump'ın çıkışını Hamas'ın ateşkesin yükümlülüklerine uymayan İsrail'e uyarısına bağlaması da ABD'nin Filistin konusunda tek tarafın sözcüsü olduğunu somutlaştırdı.





KARARI TERÖR DEVLETİNE BIRAKTI

Trump, Hamas'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ara verdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, bunun kabul edilemez olduğunu savunarak, cumartesi günü öğlen 12.00'ye kadar Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yaptı. "Hepsini geri istiyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu farklı şekilde yapabilir, ben kendi adıma söylüyorum, Cumartesi saat 12.00'ye kadar gelmezlerse, burada olmazlarsa, kıyamet kopacak" değerlendirmesini yapan Trump, İsrail'in bu konudaki kararı kendilerinin vereceğini belirtti.





BATI ŞERİA'YLA İLGİLİ PLANI YOKMUŞ

Bir soru üzerine işgal altındaki Batı Şeria için Gazze'dekine benzer herhangi bir planının olmadığını kaydeden Trump, "Şu anda oradalar ve sanırım orada kalmak istiyorlar. Bu farklı bir şey. Gazze Şeridi ile ilgili konuştuğumuz gibi bir durum hiç olmadı. Orasıyla ilgili bir planım yok" değerlendirmesini yaptı.





MISIR VE ÜRDÜN'E TEHDİT

Gazze'de soykırıma yeşil ışık yakan ABD Başkanı, Filistin'e komşu iki ülke Mısır ve Ürdün'ü de açıkça tehdit etti. Mısır ile Ürdün'ün bu plana olumlu yanıt vermemesi durumunda bu ülkelere ABD'nin sağladığı savunma yardımlarını durdurmayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, "Evet bu olabilir" dedi. Trump, "Eğer bunu yapmazlarsa, muhtemelen yardımı durdururum" ifadeleriyle Kahire ve Amman yönetimlerini tehdit etti.





HAMAS'TAN REST

Trump'ın skandal yorumlarına Hamas'tan yanıt gecikmedi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Trump, anlaşmaya her iki tarafın da uyması gerektiğini hatırlamalı, rehineleri geri almalarının tek yolu bu. Tehdit dilinin hiçbir değeri yok ve sadece işleri zorlaştırır" ifadelerine yer verildi.





BU SAVAŞ İLANIDIR

Tüm Filistinli grupları çatısı altında toplayan, Filistin İslami ve Ulusal Güçler Koalisyonu'na bağlı Takip Komitesi de, Siyonist kuklası ABD Başkanı’na sert tepki gösterdi. "Trump'ın son açıklamaları, halkımıza karşı ABD Siyonizm ortaklığının gerçek yüzünü ortaya koyuyor, bu durum halkımızın Gazze Şeridi'nden sökülüp atılmasını hedefleyen yeni bir savaş ilanı anlamına geliyor. Bu açıklamalar, gelecek olan ABD yönetiminin niyetlerine yönelik tehlikeli bir işaret içerdiğini ve bu planların başarısızlığa uğratılması için kararlı bir uluslararası ve Arap dünyasından bir pozisyon alınmasının zorunlu kılmaktadır" vurgusu yapılan yazılı açıklama, "Göç ettirme yok, yerinden sökülme yok, teslim olmak yok, Gazze dimdik ayakta kalacak ve Filistin tümden halkının olacaktır" restiyle son buldu.





BARIŞ ANLAŞMASININ SONU OLUR

Trump'ın tehdidine Kahire'den cevap gecikmedi. Kahire'deki diplomatik kaynaklar, Trump'ın belirttiği gibi askeri yardımı kesmesi halinde "Mısır-İsrail Barış Anlaşmasının riske girebileceği" uyarısında bulundu. The New Arab internet sitesine konuşan Mısırlı kaynaklar Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi'nin Washington'da Trump ile yapacağı görüşmesinin süresi belirsiz şekilde iptal edildiğini de açıkladı.

Öte yandan Mısır, ABD'nin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 27 Şubat’ta Kahire’de olağanüstü toplanması konusunda prensipte anlaşıldığını duyurdu.





Gazzelileri tehcir küstahlığına devam

Geçtiğimiz günlerde Gazzelilerin tehcir edilerek Gazze’nin İsrailliler tarafından ABD’ye verileceği açıklamasıyla büyük tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, dün Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinde de aynı küstahlığını sürdürdü. "Gazze'yi devralacağız ve orayı elimizde tutacağız" diyen Trump, "Orada satın alınacak bir şey yok. Orayı devralacağız ve elimizde tutacağız. Eninde sonunda Orta Doğu'daki insanlar için pek çok iş imkanı yaratacak bu projeyi hayata geçireceğiz. Burası bence bir elmas olabilir" ifadelerini kullandı. Kral Abdullah ise temkinli konuşarak net değerlendirmeler yapmaktan kaçındı. Kral Abdullah, "Mısırlıların görüşlerini ortaya koymalarını bekleyelim" dedi.





Trump'tan cesaret aldı: Netanyahu da tehdit etti

ABD Başkanı Trump’ın tehdidinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası mutabakatının birinci aşamasında bırakılması planlanan İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulundu. Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajında, esir takasının askıya alınmasıyla ilgili "bugün dört saat süren kapsamlı siyasi ve güvenlik kabinesi oturumu gerçekleştirdiklerini" söyledi. Netanyahu, "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek" dedi.

Öte yandan Tel Aviv yönetiminin de birinci aşamada serbest bırakılması planlanan 9 sağ İsrailli esir salıverilinceye kadar Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakereleri askıya aldığı bildirildi.



