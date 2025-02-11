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Trump Hamas'ı tehdit etti: Cumartesi öğlene kadar tüm esirler serbest bırakılmazsa ateşkes bozulur

Trump Hamas'ı tehdit etti: Cumartesi öğlene kadar tüm esirler serbest bırakılmazsa ateşkes bozulur

05:4111/02/2025, Salı
AA
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İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - ABD Başkanı Donald Trump
İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Hamas'ın esirlerin serbest bırakılmasına ara verilmesi kararının kabul edilemez olduğunu belirten Trump, 'Sonra kıyamet kopsun' ifadelerini kullanarak Hamas'a tehdit savurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Hamas'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ara verdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Trump, cumartesi günü öğle vaktine kadar Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yaptı.


#ABD
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