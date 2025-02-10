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Trump'tan 'Gazze'yi satın almaya kararlıyım' açıklaması

Trump'tan 'Gazze'yi satın almaya kararlıyım' açıklaması

09:5010/02/2025, Pazartesi
DHA
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Foto - Arşiv
Foto - Arşiv

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze'ye sahip olacağını ve Gazze'yi Orta Doğu'daki diğer zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğini söyleyerek, “Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım” dedi.

ABD Başkanı
Donald Trump
, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Gazzelilerin geri dönmesine izin vermenin büyük bir hata olacağını savunarak, “Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde” ifadelerini kullandı.


"Orada kimse olmayacak"


Gazze'nin tamamen bir yıkım yeri olduğunu belirten Trump,
"Geri alınacak. Düzleştirilecek, onarılacak. Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak. Orta Doğu'daki diğer çok zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğiz. İnsanlar için, Filistinliler için, yaşamak için güzel yerler inşa edecekler. Muhtemelen yüzlerce yıldır ilk kez uyum ve barış içinde yaşayacaklar"
diye konuştu.

Trump,
"Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım"
ifadesini kullanarak, Gazze'ye geri dönmek için hiçbir şey kalmadığını öne sürdü ve
"Gazze çok güvensiz ama biz onu gelecekte birileri tarafından geliştirilecek çok iyi bir yer haline getireceğiz. Diğer ülkelerin bazı kısımlarını geliştirmesine izin vereceğiz. Güzel olacak. Dünyanın her yerinden insanlar gelip orada yaşayabilir"
dedi.

Zorla yerinden edilen Filistinlileri ABD'ye kabul edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya Trump,
"Buna bakmam lazım, bence onların buraya gelmesi için çok uzak bir mesafe var ama bireysel vakalara bakmam lazım. ABD zaten birçok insanı alıyor, onlar için çok uzak"
yanıtını verdi.

Trump, Gazzelilerin güvende olabilecekleri genel bir bölgede kalmaktan daha çok mutlu olacağını savunarak,
"Göreceğiz. Mısır'ın, Ürdün'ün ve diğer ülkelerin yardım edeceğini umuyoruz. Suudi Arabistan ve diğerleri gibi bazılarının buna biraz para harcayabileceğini umuyoruz. Muazzam miktarda paraları var. İnsanları rahat ve güvende kılmak için biraz para harcayacaklar" i
fadelerini kullandı.


#ABD
#Trump
#Gazze

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