Trump yönetimine dava: 'Bir kalem darbesiyle' diyerek duyurdular

"Uluslararası Mülteci Yardım Projesi" avukatlarından Melissa Keaney, Kongrenin iradesinin "bir kalem darbesiyle yok sayılamayacağını" belirterek "ABD'nin mültecileri korumak için ahlaki ve yasal bir yükümlülüğü var. Bu yasa dışı askıya alma ne kadar uzun sürerse sonuçları da o kadar vahim olacaktır" ifadelerini kullandı.