Gazze toprağı imara açılacak arsa değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Berat Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajında da Kudüs Paktı vurgusu yaptı. Filistinlileri Gazze'den sürüp çıkarma dayatması karşısında sessiz ve suskun kalmanın, küresel emperyalizmin vesayetine rıza göstermek ve esaret zincirine gönüllü kafa uzatmak anlamına geldiğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti: “Mazlumları toprağından koparmak, toprağı da üzerinde yaşayan hak sahiplerinden ayırmak bedeli ve vebali çok ağır bir suç ve skandaldır.”

“Böylesi bir gözü dönmüş aymazlığın bölgesel ve küresel volkan ağzının patlayışına çanak tutma riski hem çok fazla hem de sonuçları itibarıyla dehşet atmosferini beslemesi kaçınılmazdır. Geldiğimiz bu aşamada 5 Ağustos 2024 tarihinde önerdiğim Kudüs Paktı teklifi mutlaka değerlendirilmeli, bölgesel huzur ve güvenlik kuşağının teessüs ve tecellisi süratle temin edilmelidir. Gazze'nin Filistin'den kopartılması halinde ne bölge ülkeleri ne de dünyanın tamamı dirlik ve istikrar bulamayacaktır. Gazze, Gazzelilerindir. Gazze toprağı emlak değildir, imara açılacak arsa değildir, nitekim şehit kanlarıyla sulanmış ve sahiplenilmiştir. İki devletli çözümden başka her yol ise uçurumdur. Harici ve dahili hiçbir mihrak bunun hilafına tarihin, coğrafyanın ve egemenliğin açık gerçeklerini güce ve zora dayalı olsa bile çiğneyemeyecektir.”