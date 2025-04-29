İspanya ve Portekiz'de OHAL ilan edildi

Avrupa'nın güneyindeki İber Yarımadası'nda yer alan İspanya ve Portekiz'in yanı sıra Fransa'nın bazı bölgelerinde etkili olan geniş çaplı elektrik kesintilerinin ardından bazı bölgelere yeniden elektrik verilmeye başladı. İspanya ve Portekiz hükümetleri, elektrik kesintisi sırasında yaşanabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için OHAL ilan etti. Kesintinin nedeni tespit edilemezken, yetkililer vatandaşların acil durum tedbirlerine uyması için çağrı yaptı.





İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in açıklamasına göre, İspanya, yerel saatle 12.33'te, 5 saniye içinde, üretilen elektrikte 15GW büyüklüğünde bir kayıp yaşadı. Sanchez, "Bu, daha önce hiç yaşanmamış bir şey" dedi.









Portekiz'in şebeke operatörü REN'in yönetim kurulu üyelerinden Joao Conceicao basına yaptığı açıklamada, ‘önce İspanyol sisteminde yaşanıp ardından Portekiz sistemine yayılan, elektrik voltajında meydana gelen çok büyük bir dalgalanma' olasılığını yadsımadıklarını söyledi.





İspanya'nın şebeke operatörü REE ise yaşananların olası sebebi olarak Fransa ile yaşanan bir bağlantı sorununa işaret etti.





İspanya elektrik şirketi Red Electrica'dan yapılan açıklamada, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiği, bakım işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 99,16'sının karşılandığı vurgulanan açıklamada, üretimin 21 bin 265 megavat olduğu kaydedildi.





Portekiz Ulusal Elektrik Şebekesi Operatörü'nün verilerine göre, ülkede 6,5 milyon haneden 6,2 milyonuna gece boyunca elektrik verildi. Kesintinin etkileri kısa süreliğine Fransa'nın güneybatısına da yansıdı. Fas'ta ise bazı internet sağlayıcıları ve havaalanı check-in sistemlerinde aksamalar yaşandığı açıklandı.























