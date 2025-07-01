Kremlin: Suriye yönetimini Rusya-Arap Zirvesi'ne davet edeceğiz

"Şimdi üçüncü tur müzakere tarihinin üzerinde anlaşmaya varma zamanı. Şu ana kadar ikinci tur müzakerelerde sağlanan anlaşmalar hayata geçirildi. Tüm insani anlaşmalar uygulandığında bir araya gelinecek ve istişarelerde bulunulacak. Kimse süreci uzatmıyor. Belirlediğimiz hedeflere siyasi diplomatik araçlarla ulaşmak istiyoruz. Bu nedenle sürecin uzatılmasından yana değiliz"