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Kremlin: Suriye yönetimini Rusya-Arap Zirvesi'ne davet edeceğiz

Kremlin: Suriye yönetimini Rusya-Arap Zirvesi'ne davet edeceğiz

16:231/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
DHA
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Ahmed Şara - Dmitriy Peskov
Ahmed Şara - Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye yönetimini ekimde düzenlenecek Rusya-Arap Zirvesi'ne davet edeceklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov
, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma yönündeki kararını değerlendiren Peskov, bunun, ABD'nin egemen kararı olduğunu bildirdi. Peskov, Suriye yönetimini ekimde düzenlenecek Rusya-Arap Zirvesi'ne davet etmeyi planladıklarını söyleyerek,
"Elbette bu tür davetler olacak. Suriye'nin mevcut yönetimiyle ilişkileri sürdürüyoruz ve bunu ileride de yapmaya devam edeceğiz. Suriye'de çıkarlarımız var"
dedi.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un, Rusya'nın, Ukrayna ile müzakere sürecini uzattığı yönündeki açıklamasını da değerlendirdi. Peskov, ABD yönetimine Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimleri nedeniyle minnettar olduklarını vurgulayarak
"Şimdi üçüncü tur müzakere tarihinin üzerinde anlaşmaya varma zamanı. Şu ana kadar ikinci tur müzakerelerde sağlanan anlaşmalar hayata geçirildi. Tüm insani anlaşmalar uygulandığında bir araya gelinecek ve istişarelerde bulunulacak. Kimse süreci uzatmıyor. Belirlediğimiz hedeflere siyasi diplomatik araçlarla ulaşmak istiyoruz. Bu nedenle sürecin uzatılmasından yana değiliz"
ifadelerini kullandı.




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