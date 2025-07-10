Mısır'daki Ezher Kurumu: İsrail'i ziyaret eden 'Avrupalı imamlar' Müslümanları temsil etmiyor

"Bunlar, İslam'ı ve Müslümanları temsil etmeyen sapkın bir gruptur. Bunlar ayrıca güçsüz ve haksızlığa uğrayanlarla dayanışmayı şiar edinen din alimlerini de temsil etmiyor. Müslümanları, namaz kılıyor ve imam olduklarını iddia ediyor olsalar dahi bu münafıklara ve utanç sofralarından beslenen benzer kişilere karşı uyarıyoruz."