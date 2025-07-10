İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyenlere savaş gemileriyle ateş açtığını itiraf etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlilere savaş gemileriyle ateş açtığını itiraf etti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail donanması yardım merkezi yakınındaki Filistinlilere ateş açtı.

ateş açıldığını kabul ettiği vurgulandı.

ateş açıldığını kabul ettiği vurgulandı.

"birkaç kez"

"birkaç kez"

Olayın haziran ayının başında meydana geldiği belirtilen haberde İsrail ordusunun iddiaları doğruladığı ve

Olayın haziran ayının başında meydana geldiği belirtilen haberde İsrail ordusunun iddiaları doğruladığı ve

yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtığını itiraf ederken amacın, yardım dağıtım saatleri dışında Filistinlileri merkezlerden uzaklaştırmak olduğu ileri sürüldü.

yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtığını itiraf ederken amacın, yardım dağıtım saatleri dışında Filistinlileri merkezlerden uzaklaştırmak olduğu ileri sürüldü.

Haberde, topçu ateşinin Filistinlilerin sürgünü için 10 gün önce durdurulduğu kaydedildi.

kanalıyla kurulan sözde yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 773 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 101 kişinin yaralandığı, 41 kişinin kaybolduğu bildirildi.

kanalıyla kurulan sözde yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 773 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 101 kişinin yaralandığı, 41 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Haaretz gazetesinin 27 Haziran'daki haberine göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlileri

Haaretz gazetesinin 27 Haziran'daki haberine göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlileri

İsrailli bir asker, Filistinlilere ateş açmayı popüler

İsrailli bir asker, Filistinlilere ateş açmayı popüler

Ortaya çıkan bilgiler üzerine İsrail Başbakanlığı ve Savunma Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kalarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüş, İsrail ordusu da olayın soruşturulduğunu duyurmuştu.