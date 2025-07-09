Netanyahu'nun 'Gazze' hezeyanı: Tepki gelince 'boşaltma planını' yumuşattı

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmek istemediklerini söyledi. "Gazze'nin İsrail için tehdit oluşturmasını engelleyeceğiz." diyen Gazze Kasabı Netanyahu, "Kimseyi zorla dışarı itmiyoruz." iddiasında bulundu.
Netanyahu, bugün Kongre'de senatörlerle buluşmadan önce gazetecilere konuştu.
Gazzeliler zorla yerinden edilmiyormuş!
Trump ve Netanyahu'nun 'Gazze'yi boşaltma' planı
Netanyahu, Trump ile birlikte Gazze'de bir anlaşma istediklerini, ancak İsrail'in güvenlik ve diğer gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak bunları gerçekleştirmek için birlikte çalıştıklarını söyledi.
Trump, göreve geldikten sonra Netanyahu ile 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da yaptığı ilk görüşmede, Gazze'nin boşaltılarak "Orta Doğu'nun Riviera'sı" olacak şekilde ABD'nin sahipliğinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini dile getirmiş, bunun için de bölge ülkelerinin Gazzelileri almasını önermişti.
Başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum, Gazzelilerin zorla yerinden edilmesi önerisini kınayarak sert biçimde eleştirmiş, tepkiler üzerine Trump, ayrılmanın Gazzeliler için "kendi tercihleri olacağı" yönündeki ifadeleriyle söylemini yumuşatmıştı.
Netanyahu da, ABD'ye bu resmi ziyareti sırasında 7 Temmuz'da Beyaz Saray'da yaptıkları ilk görüşmede Gazze'nin "bir hapishane olmaması" gerektiğini öne sürerek, Filistinlileri alma konusunda birkaç ülke ile anlaşmaya çok yaklaştıklarını açıklamış, ancak detay vermemişti.