Netanyahu'nun 'Gazze' hezeyanı: Tepki gelince 'boşaltma planını' yumuşattı

Netanyahu, bugün Kongre'de senatörlerle buluşmadan önce gazetecilere konuştu.

Ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile dün ikinci kez görüştükten sonra, Filistinlilerin zorla yerinden edileceği yönündeki haberler hakkında konuşan Netanyahu, "Kimseyi zorla dışarı itmiyoruz. Bunun Başkan Trump'ın önerisi olduğunu sanmıyorum. Önerisi, onlara bir seçenek sunmak." dedi.

Gazzeliler zorla yerinden edilmiyormuş!

Netanyahu, Gazze halkının zorla yerinden edilmediğini savunarak, "İnsanlar Gazze'den ayrılmak istiyorsa bunu yapma hakkına sahip olmalı ve içeride Hamas'ın silahlarıyla tutulmamalılar." ifadelerini kullandı.

Trump ile bu konuda "ortak hedeflere" sahip olduklarını belirten Netanyahu, "Gazze'deki Hamas yönetimine son vereceğiz, Gazze'nin İsrail için tehdit oluşturmasını engelleyeceğiz. Bu ortak hedefe ulaşmak için ortak strateji ve taktiklerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ve Netanyahu'nun 'Gazze'yi boşaltma' planı

Netanyahu, Trump ile birlikte Gazze'de bir anlaşma istediklerini, ancak İsrail'in güvenlik ve diğer gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak bunları gerçekleştirmek için birlikte çalıştıklarını söyledi.

Trump, göreve geldikten sonra Netanyahu ile 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da yaptığı ilk görüşmede, Gazze'nin boşaltılarak "Orta Doğu'nun Riviera'sı" olacak şekilde ABD'nin sahipliğinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini dile getirmiş, bunun için de bölge ülkelerinin Gazzelileri almasını önermişti.

Başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum, Gazzelilerin zorla yerinden edilmesi önerisini kınayarak sert biçimde eleştirmiş, tepkiler üzerine Trump, ayrılmanın Gazzeliler için "kendi tercihleri olacağı" yönündeki ifadeleriyle söylemini yumuşatmıştı.

Netanyahu da, ABD'ye bu resmi ziyareti sırasında 7 Temmuz'da Beyaz Saray'da yaptıkları ilk görüşmede Gazze'nin "bir hapishane olmaması" gerektiğini öne sürerek, Filistinlileri alma konusunda birkaç ülke ile anlaşmaya çok yaklaştıklarını açıklamış, ancak detay vermemişti.











