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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 41 Filistinli katledildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 41 Filistinli katledildi

12:066/07/2025, воскресенье
AA
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Gazze Şeridi.
Gazze Şeridi.

İsrail güçlerinin, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 41 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde Şeyh Rıdvan ve En-Nasr mahallelerinde yerinden edilen ailelerin yaşadığı iki evi hedef aldı. Saldırıda en az 25 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, çoğu kadın ve onlarca kişinin uykuda oldukları sırada bombardımana yakalandığını ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ifade etti.

İsrail'e ait insansız hava aracıyla (iHA) Şeyh Rıdvan'da düzenlenen bir diğer saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar Şifa Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusunun Ed-Derac Mahallesinde Es-Safedi ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde de sığınmacıların kaldığı çadırlar bombalandı. Saldırılarda aralarında 1 hamile kadın ve çocukların da olduğu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



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