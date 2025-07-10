Macron: Filistin devletini tanımak için seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İngiltere'de düzenlenen ortak basın toplantısında Filistin devletinin tanınmasına yönelik konuştu. Macron, "Filistin devletini tanımak ve barış perspektifiyle uyumlu tek yol olan bu siyasi dinamiği başlatmak için her yerde seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Resmi ziyaret için gittiği İngiltere'de Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Macron, Starmer'le Ukrayna konusunun yanı sıra Orta Doğu hakkındaki yaklaşımlarının da benzer olduğunu dile getirdi.
"Savaşın devam etmesi bölge ve ortak güvenliğimiz için ciddi bir risk"
Bölgede ateşkesin sağlanması, barış yolunun bulunması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması çağrısında bulunduklarını ifade eden Macron, şöyle devam etti:
Bu çözümün bölgedeki güvenliğin temelini oluşturacağını savunan Macron, iki devletli çözümün ayrıca İsrail'in komşularıyla barış içinde yaşamasını sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.