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Macron: Filistin devletini tanımak için seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum

Macron: Filistin devletini tanımak için seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum

20:3910/07/2025, Perşembe
AA
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de yaşananların sonlanması ve Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de yaşananların sonlanması ve Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İngiltere'de düzenlenen ortak basın toplantısında Filistin devletinin tanınmasına yönelik konuştu. Macron, "Filistin devletini tanımak ve barış perspektifiyle uyumlu tek yol olan bu siyasi dinamiği başlatmak için her yerde seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,
"Filistin devletini tanımak ve barış perspektifiyle uyumlu tek yol olan bu siyasi dinamiği başlatmak için Paris'te, Londra'da ve diğer her yerde seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum."
dedi.

Resmi ziyaret için gittiği İngiltere'de Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Macron, Starmer'le Ukrayna konusunun yanı sıra Orta Doğu hakkındaki yaklaşımlarının da benzer olduğunu dile getirdi.


"Savaşın devam etmesi bölge ve ortak güvenliğimiz için ciddi bir risk"

Bölgede ateşkesin sağlanması, barış yolunun bulunması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması çağrısında bulunduklarını ifade eden Macron, şöyle devam etti:

"Birlikte Gazze'de ateşkesin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunduk. Bu esirlerin ve Gazzelilerin ızdırabının sona ermesi için acilen bu gerekiyor. Sonu ve stratejisi olmayan bir savaşın devam etmesi, bölge ve ortak güvenliğimiz için ciddi bir risk teşkil ediyor."
Macron,
"Filistin devletini tanımak ve barış perspektifiyle uyumlu tek yol olan bu siyasi dinamiği başlatmak için Paris'te, Londra'da ve diğer her yerde seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum."
diyerek, iki devletli siyasi çözüme inandığını vurguladı.

Bu çözümün bölgedeki güvenliğin temelini oluşturacağını savunan Macron, iki devletli çözümün ayrıca İsrail'in komşularıyla barış içinde yaşamasını sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.



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