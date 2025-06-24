Trump İran'da rejim değişikliği konusunda ağız değiştirdi: Kaosa yol açar

İran ile İsrail arasındaki savaş sürecinde İran'da rejim değişikliğini savunan ABD Başkanı Donald Trump bu ısrarında geri adım attı. Trump, İran'da 'rejim değişikliği' görmek istemediğini belirterek, "Rejim değişikliği kaos yaratır. İranlılar çok iyi tüccarlar, çok iyi iş insanları. Ve çok fazla petrolleri var. İyi durumda olmalılar." dedi.
"İran'da rejim değişikliği kaosa yol açar"
ABD Başkanı Trump, İran yönetiminin ülkenin gelişmesine engel olduğunu savunarak, "İran'da bir rejim değişikliği" fikrine sıcak baktığı mesajını vermişti.
"Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir"
Trump, İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından Çin’in İran’da petrol almaya devam edebileceğini belirterek, "Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım, ABD'den de bol miktarda satın alacaklardır. Bunun gerçekleşmesini sağlamak benim için büyük bir onurdu." dedi.
"Putin yardım teklif etti"
"Biliyorsunuz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin beni aradı. 'Sana İran konusunda yardım edebilir miyim?' dedi. Ben, 'Hayır' dedim. 'İran hakkında yardıma ihtiyacım yok. Senin hakkında yardıma ihtiyacım var' dedim. Umarım Rusya ile yakında bir anlaşmaya varabiliriz."
Trump, Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından petrol fiyatının 10 dolara düştüğüne işaret ederek "Bir açıklama yaptım. Fiyatları indirin, çünkü enerji fiyatları düştüğünde pek çok kişi harekete geçebilir ve daha az çatışma yaşanır." dedi.
Trump, tüm çatışmalar sona erene dek fiyatları düşük tutmaya devam edeceklerini aktardı.