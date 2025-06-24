Trump İran'da rejim değişikliği konusunda ağız değiştirdi: Kaosa yol açar

ABD Başkanı Donald Trump 'ın İran'daki rejim değişikliğine ilişkin fikri değişti.

NATO Zirvesine katılmak üzere yola çıkan Trump, Air Force One 'da gazetecilere açıklama yaptı.

"İran'da rejim değişikliği kaosa yol açar"

İran'da "rejim değişikliği" görmek istemediğini belirten Trump, " Her şeyin olabildiğince çabuk sakinleşmesini isterim. Rejim değişikliği kaos yaratır. İranlılar çok iyi tüccarlar, çok iyi iş insanları. Ve çok fazla petrolleri var. İyi durumda olmalılar. " ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran yönetiminin ülkenin gelişmesine engel olduğunu savunarak, "İran'da bir rejim değişikliği" fikrine sıcak baktığı mesajını vermişti.

"Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir"

Trump, İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından Çin’in İran’da petrol almaya devam edebileceğini belirterek, "Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım, ABD'den de bol miktarda satın alacaklardır. Bunun gerçekleşmesini sağlamak benim için büyük bir onurdu." dedi.

"Putin yardım teklif etti"

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de Moskova ile bir anlaşmaya varmak istediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin beni aradı. 'Sana İran konusunda yardım edebilir miyim?' dedi. Ben, 'Hayır' dedim. 'İran hakkında yardıma ihtiyacım yok. Senin hakkında yardıma ihtiyacım var' dedim. Umarım Rusya ile yakında bir anlaşmaya varabiliriz."

Trump, Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından petrol fiyatının 10 dolara düştüğüne işaret ederek "Bir açıklama yaptım. Fiyatları indirin, çünkü enerji fiyatları düştüğünde pek çok kişi harekete geçebilir ve daha az çatışma yaşanır." dedi.

Trump, tüm çatışmalar sona erene dek fiyatları düşük tutmaya devam edeceklerini aktardı.







