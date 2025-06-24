Trump Fed Başkanı Powell'a: Aptal ve kalın kafalı

"ABD'de enflasyon yok ve ekonomi gayet iyi durumda. Buna rağmen Avrupa 10 kez faiz indirirken biz hiç faiz indirmedik. Faiz 2-3 puan daha aşağıda olmalıydı ve bu sayede ABD ekonomisine 800 milyar dolardan fazla tasarruf sağlayabilirdik. Umarım Kongre bu çok aptal ve kalın kafalı kişi üzerinde harekete geçer."