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Trump Fed Başkanı Powell'a: Aptal ve kalın kafalı

Trump Fed Başkanı Powell'a: Aptal ve kalın kafalı

10:3724/06/2025, Salı
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Jerome Powell - Donald Trump
Jerome Powell - Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a hakaret etmeyi sürdürüyor. Trump son açıklamasında Powell için 'Aptal ve kalın kafalı' ifadelerini kullandı.

ABD'de en çok hakarete uğrayan Fed Başkanı
Jerome Powell
olabilir. ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden bu yana Powell'a aptal, salak, mankafa gibi aşağılayıcı kelimeler kullanmayı sürdürüyor.

"Aptal ve kalın kafalı"


Trump'ın Powell'dan tek isteği faizlerin düşürülmesi. Ancak Powell'da sağlam veriler ve zemin oluşmadıkça enflasyonun kontrolden çıkmaması için faizi bir süre daha yüksek tutma düşüncesi devam ediyor.


Trump bugün de Powell'a hakaret etti. Bugünkü hakaretinde
"Aptal ve kalın kafalı"
deyimlerini kullandı.

Bugün sorulara yanıt verecek


Fed Başkanı Powell bugün ABD Kongresi'nde faiz oranlarını neden düşürmediğine yönelik sorulara yanıt verecek.


Trump ise kendi sosyal medya platformunda
"ABD'de enflasyon yok ve ekonomi gayet iyi durumda. Buna rağmen Avrupa 10 kez faiz indirirken biz hiç faiz indirmedik. Faiz 2-3 puan daha aşağıda olmalıydı ve bu sayede ABD ekonomisine 800 milyar dolardan fazla tasarruf sağlayabilirdik. Umarım Kongre bu çok aptal ve kalın kafalı kişi üzerinde harekete geçer."
dedi.



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