Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Türkiye Diyanet Vakfı Pakistanda mazlumların yüzünü güldürdü
ASYA

Türkiye Diyanet Vakfı Pakistan'da mazlumların yüzünü güldürdü

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Karaçi kentinde, yerel halk ile zor durumdaki Arakanlı mültecilere temel gıda yardımı yaptı.

Haber Merkezi AA
Türkiye Diyanet Vakfı Pakistanda mazlumların yüzünü güldürdü
Arşiv

TDV heyeti, Türkiye'den gönderilen bağışlarla hazırlanan 1100 ramazan kolisini Karaçi şehrinde 4 bölgede oluşturulan alanlarda yerel halk ile zor durumdaki Arakanlı mültecilere ulaştırdı.

TDV Pakistan ekip sorumlusu Fuat Büyükkaymaz, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı ramazan organizasyonu kapsamında Pakistan'a geldiklerini söyledi.

Türkiye ve Pakistan arasında geçmişten gelen bir dostluğun olduğunu belirten Büyükkaymaz, "Tarihte bu vardı, şimdi de bu var. Gelecekte de bunun olacağını düşünüyorum. Bu sevgi bizim içimizde var. Buradayız, bu yardımların dağıtılmasına, bu kardeşlerimize ulaşmanın heyecanını yaşıyorum. Türkiye ve Pakistan'ın bayrakları bile birbirine çok benziyor. İki ülke arasında gerçekten büyük bir dostluk var." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Bizim çocuklar şimdi Hürkuşla gökyüzünde!

Bizim çocuklar şimdi
Hürkuş'la gökyüzünde!

​TUSAŞ'tan 23 Nisan'a özel video.
Koparan yandı

Koparan yandı

Yılın sadece 15 günü açıyor: Cezası 80 bin lira
NATO zirvesinde görüşecekler

NATO zirvesinde
görüşecekler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüştü.
Vaka sayısında <br>büyük düşüş

Vaka sayısında
büyük düşüş

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Üretimi tamamlandı

Üretimi tamamlandı

Milyarlarca dolar para cepte kalacak.
İstanbul'da umut veren gelişme

İstanbul'da umut veren gelişme

​Bakan Koca, sosyal medyadan duyurdu.

DSÖ'de Hindistan endişesi

DSÖ'de Hindistan endişesi

​Günlük vaka sayıları rekor kırdı.
Devletimize güveniyoruz

Devletimize güveniyoruz

​Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, 1915 olayları ile ilgili ABD ve AB'yi eleştirdi.

​Bakan Soylu'dan Thodex vurgunu açıklaması

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi göndere bayrak çekme törenine iştirak ediyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.