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Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Türk akademisyenlerle bir araya geldi

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Türk akademisyenlerle bir araya geldi

23:592/06/2025, Pazartesi
G: 3/06/2025, Salı
AA
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ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego Kongre Merkezi'nde NAFSA gerçekleşti.
ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego Kongre Merkezi'nde NAFSA gerçekleşti.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego Kongre Merkezi'nde dünyanın en kapsamlı yükseköğretim fuarı, NAFSA kapsamında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Türk akademisyenlerle bir araya geldi.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı yükseköğretim fuarlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) Fuarı'nın ardından, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Türk akademisyenlerle bir araya geldi.


NAFSA Fuarında Türk akademisyenlerle bir araya geldi

27-30 Mayıs'ta San Diego Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 100'den fazla ülkeden öğrenci ve profesyoneli bir araya getiren, dünyanın en kapsamlı yükseköğretim fuarı NAFSA kapsamında, Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'nın organizasyonuyla Türkiye Pavilyonu da yer aldı.

Uluslararası Eğitimciler Birliği fuarı

Pavilyonda 53 üniversite ve 4 kamu kurumu, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti.

Fuarın ardından, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Türk akademisyenlerle bir araya geldi.



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