ABD'nin Şam büyükelçilik konutu açıldı

Başkent Şam'ın Ebu Rummene Mahallesi'nde bulunan ABD büyükelçilik konutunda, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin katılımıyla yapılan törende, Washington'un Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ülkesinin bayrağını göndere çekti. ABD'nin Şam Büyükelçiliği, faaliyetlerini 2012'de güvenlik gerekçesiyle durdurmuş ve personeli tahliye edilmişti. Büyükelçilik konutunun nasıl kullanılacağına ve Büyükelçilik faaliyetlerinin başlayıp başlamayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Önceki gün ABD Başkanı Trump, Suriye’de bayrağı göndere çeken Ankara Büyükelçisi Barrack’ın 'Suriye Özel Temsilcisi' görevini de yapacağını resmî olarak duyurdu. Trump, "Tom, Suriye ile iş birliği yaparak radikalizmi durdurmak, ilişkileri iyileştirmek ve Ortadoğu'da barışı sağlamak için büyük bir potansiyel olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

TERÖR DESTEKÇİSİ ÜLKELER LİSTESİNDEN ÇIKIYOR

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da 46 yıl sonra Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartacağı açıklandı. The New Arab’ın haberine göre söz konusu hamle ile Suriye’nin yatırım ve kalkınma hedefleri desteklenecek. Söz konusu gelişme ile ilgili Kongre’ye 45 güç içinde bilgilendirme yapılacak. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack da "Trump, yakında Suriye’yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracak" açıklamasında bulunarak gelişmeyi doğruladı. Geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması talimatını verdiğini ve bu sürecin hızlı bir şekilde başlayacağını açıklamıştı. ABD Hazine Bakanlığı Suriye'ye yönelik yaptırımların bir kısmını kaldırıldığını ilan etmişti.

Şara Barrack’ı kabul etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’ı kabul etti. Başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack’ı kabul ettiği görüşmenin içeriğine dair resmi kaynaklardan açıklama yapılmazken temasların, bölgedeki son gelişmeler ışığında önem taşıdığı değerlendiriliyor.







