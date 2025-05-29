Elon Musk Trump'ın danışmanlığından ayrıldığını duyurdu

Musk konuya ilişkin, "Açık konuşmak gerekirse, bütçe açığını azaltmak yerine artıran bu devasa harcama yasasını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu yasa, DOGE ekibinin yaptığı çalışmaların altını oyuyor." ifadelerini kullanmıştı.