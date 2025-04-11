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Trump Elon Musk’ın kabusu oldu: Serveti göz göre göre eriyor

Trump Elon Musk’ın kabusu oldu: Serveti göz göre göre eriyor

09:2611/04/2025, Cuma
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Musk'ın net serveti yüzde 38 düştü.
Musk'ın net serveti yüzde 38 düştü.

Donald Trump’ın ABD başkanlığına başlamasından sonra, Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın hisseleri 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 50'yi aşan bir değer kaybı yaşadı.

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler,
Donald Trump
’ın destekçisi olan milyarderlerin sahip olduğu şirketlerin değerlerinde ciddi kayıplara yol açıyor.

Trump’ın politikaları ve açıklamaları, özellikle teknoloji ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren bu şirketleri derinden etkiliyor.


Şirketlerin piyasa değerlerindeki düşüş, milyarderlerin kişisel servetlerini de vuruyor.


Bu kayıplardan en çok etkilenen isimlerden biri, Trump’ın Hükümet Verimliliği Departmanı’nda (DOGE) danışmanlık yapan ve Tesla’nın CEO’su
Elon Musk
oldu.

Net serveti azaldı


Elon Musk’ın serveti, Tesla hisselerindeki sert düşüşlerle birlikte son dönemde ciddi bir darbe aldı. 2024 Aralık ayında 480 dolar seviyesine ulaşarak rekor kıran Tesla hisseleri, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 50’den fazla değer kaybetti ve hisse başına 222 dolar seviyesine geriledi.


Forbes'te yer alan habere göre bu düşüş, şirketin piyasa değerinin 1,5 trilyon dolardan 850 milyar dolara inmesine neden oldu.


  • Musk’ın serveti de bu süreçte önemli ölçüde azaldı; Aralık 2024’te 486 milyar dolar olan net serveti, Nisan 2025 itibarıyla 300 milyar doların altına düştü. Bu, Musk’ın servetinde yaklaşık yüzde 38’lik bir kayıp anlamına geliyor.

Trump destekçisi milyarderler kaybediyor


Musk yalnız değil; Trump’ı destekleyen diğer milyarderler de servet kayıplarıyla karşı karşıya.


Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un serveti 260 milyar dolardan 220 milyar dolara, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’ün serveti ise 259 milyar dolardan 221 milyar dolara geriledi.


Oracle’ın kurucusu Larry Ellison da 211 milyar dolarlık servetinden 169 milyar dolara düşüş yaşadı.



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