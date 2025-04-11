Trump Elon Musk’ın kabusu oldu: Serveti göz göre göre eriyor

Musk’ın serveti de bu süreçte önemli ölçüde azaldı; Aralık 2024’te 486 milyar dolar olan net serveti, Nisan 2025 itibarıyla 300 milyar doların altına düştü. Bu, Musk’ın servetinde yaklaşık yüzde 38’lik bir kayıp anlamına geliyor.