Trump enerjiyi siyasi koz yaptı

ABD'de iktidara geldiği ilk döneminde küresel ticarette Çin ile tarife savaşları başlatan ABD Başkanı Donald Trump, iktidarının ikinci döneminde AB'yi de hedef tahtasına koydu. Tarife savaşlarının ikinci sezonuna hızlı başlayan ve ABD için "büyük gün" olarak gördüğü 2 Nisan'da karşılıklı tarifeleri duyuran Trump, konuya dair kararnameye de imza attı. Trump ayrıca AB'nin tarifelerden kurtulmak istemesi durumunda ABD'den 350 milyar dolarlık enerji ithal etmesi gerektiğini açıkladı.

Erste Investment Petrol ve Gaz Analisti Tamas Pletser, Trump'ın önerisine ilişkin “Bunu kesinlikle bir pazarlık aracı olarak kullanacak” dedi. ABD'nin tüm LNG kapasitesi ve petrol ihracatını Avrupa'ya yönlendirdiği bir senaryoda bile ABD LNG'sinin AB'nin tüm ihtiyacını karşılamayacağını belirten Pletser, “LNG ve ham petrol birlikte 198 milyar dolar ediyor. Bu da Trump'ın talep ettiği 350 milyar dolardan düşük” dedi. RIE Enerji Jeopolitiği ve Piyasaları Araştırma Görevlisi Francesco Sassi de, "ABD ve AB arasındaki karşılıklı enerji bağımlılığının yaklaşan siyasallaşmasıdır. ABRusya enerji bağımlılığında yaşananlardan sonra bu, enerji güvenliği ve enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılması için derin olumsuz küresel sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.