Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Trump enerjiyi siyasi koz yaptı

Trump enerjiyi siyasi koz yaptı

04:0011/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'de iktidara geldiği ilk döneminde küresel ticarette Çin ile tarife savaşları başlatan ABD Başkanı Donald Trump, iktidarının ikinci döneminde AB'yi de hedef tahtasına koydu. Tarife savaşlarının ikinci sezonuna hızlı başlayan ve ABD için "büyük gün" olarak gördüğü 2 Nisan'da karşılıklı tarifeleri duyuran Trump, konuya dair kararnameye de imza attı. Trump ayrıca AB'nin tarifelerden kurtulmak istemesi durumunda ABD'den 350 milyar dolarlık enerji ithal etmesi gerektiğini açıkladı.


350 MİLYAR DOLAR İHRACAT MÜMKÜN DEĞİL

Erste Investment Petrol ve Gaz Analisti Tamas Pletser, Trump'ın önerisine ilişkin “Bunu kesinlikle bir pazarlık aracı olarak kullanacak” dedi. ABD'nin tüm LNG kapasitesi ve petrol ihracatını Avrupa'ya yönlendirdiği bir senaryoda bile ABD LNG'sinin AB'nin tüm ihtiyacını karşılamayacağını belirten Pletser, “LNG ve ham petrol birlikte 198 milyar dolar ediyor. Bu da Trump'ın talep ettiği 350 milyar dolardan düşük” dedi. RIE Enerji Jeopolitiği ve Piyasaları Araştırma Görevlisi Francesco Sassi de, "ABD ve AB arasındaki karşılıklı enerji bağımlılığının yaklaşan siyasallaşmasıdır. ABRusya enerji bağımlılığında yaşananlardan sonra bu, enerji güvenliği ve enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılması için derin olumsuz küresel sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.


#Ekonomi
#Donald Trump
#enerji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11 Nisan Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir okullar tatil mi? Valilik açıklaması son durum