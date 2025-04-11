Rüzgar ve güneş kömürü solladı

Türkiye'nin elektrik üretiminde geçen yıl yüzde 18,2'ye ulaşan payla rüzgar ve güneş enerjisi, yerli kömürü kalıcı şekilde geride bıraktı. Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından bu yıl dördüncüsü hazırlanan, ‘Türkiye Elektrik Görünümü’ raporuna göre, rüzgar ve güneş santralleri, geçen yıl 62 teravatsaat elektrik üreterek yerli kömürdeki 47 teravatsaatlik üretimin önüne geçti. Rüzgar ve güneşten elektrik üretiminin yerli kömürden üretimin 2019'daki 53 teravatsaat rekorunu da aşması, aynı zamanda yerli kömürü uzun vadede tahtından ettiğine işaret ediyor.





GÜNEŞ ENERJİSİNDE ARTIŞ 2018 KAPASİTESİNE DENK

Türkiye'de 2023 ve 2024'te güneş enerjisi kurulu gücünde dikkati çeken artış, güneşin elektrik üretimindeki payına da yansıdı. Güneş enerjisinden elektrik üretimi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 39 (7,3 teravatsaat) ile rekor seviyede büyüdü. Sadece bu büyüme, Türkiye'nin 2018'de güneş enerjisinden toplam elektrik üretimine neredeyse eşit seviyede bulunuyor. Güneş enerjisi kapasitesi 2022'de 10,9 gigavat iken, 2024 sonunda 19,8 gigavata ulaşarak neredeyse iki katına çıktı.





ASLAN PAYI HİDROELEKTRİĞİN

Hidroelektrikten üretim ise Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yüzde 22'sini karşılayarak Türkiye'nin enerji güvenliğine güçlü katkı sağlarken, yıllık üretimde görülen dalgalanmalar nedeniyle hidroelektriğin rüzgar ve güneş enerjisi gibi kaynaklarla desteklenmesi gerekiyor. Üretimdeki dalgalanmalara rağmen, hidroelektrik santrallerinden üretim 2024'te önceki yıla göre 11 teravatsaat artış gösterdi. Akarsu tipi hidroelektrik santrallerinden üretim, kuraklık koşullarında azalırken, barajlı hidroelektrik santrallerinin üretimi suyu depolayabilmesi sayesinde yükseldi.





FOSİL YAKITLARIN PAYI DİBİ GÖRDÜ

Geçen yıl, Türkiye'de ithal ve yerli kömür olmak üzere kömürün toplam elektrik üretimindeki payı önceki yılki yüzde 36,9 seviyesinden 2024'te yüzde 35,6'ya geriledi. Doğal gazdan elektrik üretimi de bu dönemde yüzde 4 azaldı. Böylece, kömür ve doğal gazın elektrik üretimindeki payı 1993'ten beri en düşük seviye olan yüzde 55'e indi. Türkiye'de elektrik üretiminde kullanılan kömür ve doğal gaz büyük ölçüde ithal edilirken, 2024'teki kömür yakıtlı elektrik üretiminin yüzde 61'i ithalata dayalı santrallerde gerçekleşti.





2035 YILINA KADAR KAPASİTE DÖRT KAT ARTACAK

Türkiye geçen yıl açıkladığı 2035 kurulu güç hedefleri kapsamında, mevcut rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini dört katına çıkarmayı amaçlıyor. Rapora göre, bu hedeflere ulaşılması halinde 2035'e kadar fosil yakıt kaynaklı elektrik üretiminin payı yüzde 20'nin altına düşebilir, rüzgar ve güneş enerjisinin payı ise yüzde 49'a yükselebilir.



