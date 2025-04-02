Güneş enerjisiyle temiz su

Türk mühendisleri, güneş enerjisi ile çalışan su arıtma makinesi geliştirdi. Kuraklık krizinin derinleştiği ve iklim değişikliği kaynaklı sorunların yaygınlaştığı bir ortamda Türkiye Su Enstitüsü Akademisi’nin başta Afrika kıtası gibi nüfus yoğunluğu fazla su kaynakları az olan coğrafyalardaki ülkelerde su sıkıntısını aşmak için başlattığı proje başarıyla sonuçlandı. Kirli suyu içme suyuna dönüştüren düşük maliyetli basit teknolojili su dezenfeksiyon sistemi Sahra altı Afrika'sında kullanıma başlandı. Uzaktan algılama yöntemleriyle tarımsal su ihtiyacının belirlenmesini sağlayan su kaynakları yönetimi projesi de geliştiren akademi, ayrıca sulama maksatlı atık sularda salgın hastalık takip sistemi üzerinde de çalışıyor.