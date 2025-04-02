NASA'nın Güneş sondası rekor yakın geçişini tekrarladı

NASA'nın 'Parker Güneş Sondası', Aralık 2024'te kırdığı rekoru bir kez daha tekrarlayarak Güneş'in yüzeyine yalnızca 6,1 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Bu mesafe, insan yapımı bir nesnenin Güneş'e şimdiye kadar ulaştığı en yakın nokta olarak kayıtlara geçti. Sonda, bu sırada saatte yaklaşık 192 kilometre hızla hareket ederek insan yapımı bir cismin ulaştığı en yüksek hıza erişti. Her iki rekor da ilk olarak 24 Aralık 2024'te Parker tarafından kırıldı. 22 Mart 2025'te bu başarı tekrar edildi.