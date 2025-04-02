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NASA'nın Güneş sondası rekor yakın geçişini tekrarladı

NASA'nın Güneş sondası rekor yakın geçişini tekrarladı

12:282/04/2025, Çarşamba
DHA
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NASA'nın 'Güneş Sondası', rekorunu tekrarladı.
NASA'nın 'Güneş Sondası', rekorunu tekrarladı.

NASA'nın 'Parker Güneş Sondası'nın Aralık 2024'te kırdığı rekoru bir kez daha tekrarlayarak Güneş'in yüzeyine 6,1 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaştığı belirtildi.

NASA'nın 'Parker Güneş Sondası', Aralık 2024'te kırdığı rekoru bir kez daha tekrarlayarak Güneş'in yüzeyine yalnızca 6,1 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Bu mesafe, insan yapımı bir nesnenin Güneş'e şimdiye kadar ulaştığı en yakın nokta olarak kayıtlara geçti. Sonda, bu sırada saatte yaklaşık 192 kilometre hızla hareket ederek insan yapımı bir cismin ulaştığı en yüksek hıza erişti. Her iki rekor da ilk olarak 24 Aralık 2024'te Parker tarafından kırıldı. 22 Mart 2025'te bu başarı tekrar edildi.

Uzmanlar, Parker'ın bu görevi başarıyla tamamlamasını sağlayan en önemli unsurun, aşırı sıcaklıklara dayanıklı özel ısı kalkanı olduğunu belirtti. NASA tarafından yapılan açıklamada, “Uzay aracı, 25 Mart Salı günü Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndaki görev kontrol merkeziyle iletişime geçti. Gönderilen sinyaller, sondanın sağlığının iyi olduğunu ve sistemlerinin normal şekilde çalıştığını gösterdi” ifadeleri kullanıldı.

#Parker Güneş Sondası
#NASA
#Güneş

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