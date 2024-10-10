Güneş fırtınası Dünya'yı şiddetli vuracak: Elektrik şebekeleri ve uydu sistemleri tehlikede

ABD'li yetkililere göre, Güneş'ten kopan dev bir plazma topu ve beraberindeki manyetik alan, Dünya'ya doğru ilerliyor ve sabah saatlerinden itibaren jeomanyetik etkiler gözlemlenebilir. Bu olayın sonucu olarak, kuzey ve güney kutup bölgelerinin yanı sıra daha güney enlemlerinde de auroralar (kutup ışıkları) görünmesi bekleniyor. Ayrıca uydular, GPS sinyalleri ve elektrik şebekeleri üzerinde aksaklıkların yaşanabileceği belirtildi.
Bu olay, Güneş’in 11 yıllık döngüsünün zirvesine yaklaştığı, hatta zirveye ulaştığı bir döneme denk geliyor.
Ne zaman bir güneş fırtınasının olacağını tahmin etmek zor olsa da, bilim insanları artık Güneş'i sürekli olarak izliyor ve olası fırtınalar konusunda uyarılar yapabiliyor.
'Şiddetli olacak' uyarısı
Elektrik şebekeleri ve uydu sistemleri risk altında
CME'ler Dünya'nın manyetosferine çarptığında, jeomanyetik fırtınalar oluşuyor. Bu fırtınaların bazı aksamalara neden olabileceği belirtildi:
- Auroralar (kutup ışıkları) gibi görsel doğa olaylarına yol açabilir.
- Uydu ve GPS sinyallerinde bozulmalar, radyo iletişiminde kesintiler yaşanabilir.
- Elektrik şebekeleri etkilenebilir ve yer yer elektrik kesintilerine neden olabilir.
Güneş fırtınası nedir?
Güneş patlamaları, Güneş'in atmosferindeki güçlü enerji patlamalarıdır, koronal kütle atımları ise devasa plazma ve manyetik alan bulutlarının Güneş'ten fırlatılmasıdır.
Bu fırtınalar Dünya'yı etkileyebilir ve jeomanyetik fırtınalara yol açabilir. Bu durum, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren parçacıklar nedeniyle iletişim sistemlerinde, elektrik şebekelerinde ve GPS gibi teknolojilerde ciddi sorunlara neden olabilir.
Şiddetli bir güneş fırtınası dünyayı internetsiz bırakabilir mi?
Fırtınayı daha da tehlikeli kılan noktada ise, elektriğin saatler ya da günler içinde geri gelse bile dünyanın internetsiz kalmaya devam etme ihtimali bulunuyor.
Abdu Jyonthi, optik fiberin jeomanyetik akımlardan etkilenmeyeceği için yerel internet altyapısının büyük bir fırtınada bile çok düşük hasar alacağını söyledi fakat durum deniz altındaki kablolar için o kadar da iç açıcı değil. Bu kablolar için riskin zannedilenden çok daha büyük olduğu ifade ediliyor.
Bu kablolardan bazılarının zarar görmesine yol açabilecek bir fırtına, bazı ülkeler için büyük bir kayıp olabilir. Konu hakkında açıklamada bulunan Abdu Jyothi, şu ifadeleri kullandı:
- "Bunun hakkında beni en çok düşündüren şey, salgının başında dünyanın ne kadar hazırlıksız olduğunu görmemizdi. Bununla gerçekten etkili bir şekilde başa çıkmak için önceden aldığımız bir önlem yoktu ve internet kesintisinin de bundan bir farkı yok. Altyapımız büyük şiddette bir Güneş fırtınası için hazır değil. Hasarın ne kadar büyük olacağı hakkında çok az bilgimiz var."
Geçmişteki Güneş fırtınaları
Tarihte önemli yer eden iki büyük güneş fırtınası, 1989 Quebec elektrik kesintisi ve 2003’teki Cadılar Bayramı Fırtınası. Bu olaylar, güneş fırtınalarının Dünya üzerindeki teknolojik sistemler üzerindeki potansiyel yıkıcı etkilerini gözler önüne serdi.
Son 20 yılın en güçlü geçtiğimiz mayısta yaşandı
Mayıs 2024'te, Dünya son 20 yılın en güçlü jeomanyetik fırtınalarından birini yaşamıştı. Bu olay, Güneş’te meydana gelen büyük bir koronal kütle atımı (CME) sonucunda gerçekleşti. Fırtına, özellikle M ve X sınıfı güçlü güneş patlamalarıyla ilişkilendirildi ve Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime girdi. Bu süreçte, kutupların çok daha güneyindeki bölgelerde bile auroralar gözlemlendi ve bazı yerlerde iletişim sistemlerinde kesintiler, GPS sinyallerinde bozulmalar, uydu operasyonlarında aksaklıklar meydana geldi.
- ABD’nin Ortabatı bölgesinde tarımda kullanılan hassas GPS sistemlerini bozmuş ve bazı yüksek voltajlı transformatörlerin devre dışı kalmasına yol açmıştı.
1989 Quebec: Büyük elektrik kesintisi
- Bu olay sırasında jeomanyetik fırtına, Dünya'nın manyetosferiyle etkileşime girerek güçlü elektrik akımları yarattı. Bu akımlar, elektrik hatlarında ve transformatörlerde bozulmalara neden oldu, sonuç olarak Quebec'in elektrik şebekesi çöktü. Bu olay, güneş fırtınalarının enerji altyapıları üzerinde doğrudan etkiler yapabileceğini kanıtladı ve bu tür olaylara karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini gösterdi.
2003 'Cadılar Bayramı Fırtınası'
Bu güçlü manyetik fırtına, birçok teknolojik soruna yol açtı:
- Uydu sistemlerinde ve radyo iletişiminde aksaklıklar yaşandı.
- Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda güvenlik önlemleri aldı.
- GPS sinyallerinde bozulmalar oldu ve bu da uçuşlar ve denizcilik operasyonları üzerinde etkili oldu.
- Güney Afrika’da bazı enerji transformatörleri hasar gördü ve bu durum enerji arzını aksattı.
Bu iki büyük olay, güneş fırtınalarının sadece kutup ışıkları gibi görsel etkiler yaratmadığını, aynı zamanda ciddi teknolojik aksamalara ve büyük ölçekli enerji kesintilerine neden olabileceğini açıkça göstermiş oldu.
Gelecekte daha sık yaşanacak
Bilim adamları, bu tür jeomanyetik fırtınaların gelecekte daha sık yaşanabileceğini ve Güneş’in şu anki döngüsünde aktivitenin arttığını belirtiyor.