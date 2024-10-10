Güneş fırtınası Dünya'yı şiddetli vuracak: Elektrik şebekeleri ve uydu sistemleri tehlikede

"Bunun hakkında beni en çok düşündüren şey, salgının başında dünyanın ne kadar hazırlıksız olduğunu görmemizdi. Bununla gerçekten etkili bir şekilde başa çıkmak için önceden aldığımız bir önlem yoktu ve internet kesintisinin de bundan bir farkı yok. Altyapımız büyük şiddette bir Güneş fırtınası için hazır değil. Hasarın ne kadar büyük olacağı hakkında çok az bilgimiz var."