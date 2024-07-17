NASA'nın Parker Güneş Sondası hız rekorunu kırdı

NASA’nın Parker Güneş Sondası veya diğer adıyla Parker Solar Probe, 12 Ağustos 2018 tarihinde ABD'den fırlatılarak Güneş'e doğru yola çıktı.





1371 derecelik sıcaklığa dayanabilecek malzemelerle tasarlanan uzay aracı, süpersonik parçacıklar ve güçlü radyasyondan da etkilenmeyecek şekilde geliştirildi.





En hızlı insan yapımı nesne





NASA'nın Parker Güneş Sondası, geçtiğimiz aylarda saatte 635 bin kilometreye ulaşmış ve bu da onu tarihteki en hızlı insan yapımı nesne yapmıştı. Ancak araç, yeni bir hız rekoruna daha imza attı.





Saatte 643 bin km hız





Parker Güneş Sondası, Güneş'e en yakın insan yapımı nesne olarak kendi rekorunu kırdı. NASA'nın güçlendirilmiş bir uzay aracı saatte yaklaşık 643 bin 737 km hıza ulaştı.





Söz konusu hız, bir yıldırımın iki katı veya bir tüfek mermisi hızının 200 katı.









NASA'nın aracı, 24 Aralık'ta son üç en yakın yaklaşımından ilkini yapmadan önce Güneş'in etrafında bir kez daha aynı mesafede uçacak.





2021 yılının Nisan ayında, Parker Güneş Sondası, Güneş'in üst atmosferinden geçişi esnasında, bin dereceden fazla sıcaklıklarla ve Dünya'nınkinden 500 kat daha güçlü radyasyonla mücadele etti.





Manyetik açıdan yoğun olan bu bölgeyi yakından keşfetmek, bilim insanlarının Dünya'daki yaşamı etkileyebilecek güneş patlamalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.





Hızı 700 bin km'ye çıkacak





Tarihte Güneş’e en çok yaklaşacak olan ilk girişim olan uzay aracı, Güneş yüzeyine 6.2 milyon kilometre yaklaşacak ve Güneş’e en yakın olduğu anda hızı saatte 700 bin kilometreye kadar çıkacak.





Asıl amacı Güneş'in bilinmeyen yönlerini araştırmak olan araştırmak olan sonda projesi, 2009 yılında açıklandı ve uzay aracı Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı tarafından tasarımına ve inşasına başlandı.





İlk verileri Dünya'ya göndermişti





Fırlatıldıktan yaklaşık 1 yıl sonra ilk bulguları Dünya'ya gönderen uzay aracı, Güneş rüzgarının ve Güneş'in manyetik alanının kaynağı ortaya çıkardı.





Söz konusu verilere göre, Güneş rüzgarı ve Güneş'in manyetik alanının her ikisi de korona isimli taç katmanındaki sıcaklığı 1.1 milyon derece olan serin deliklerden kaynaklanıyor.





Görev süresi 6 yıl 321 gün olarak belirlenen Güneş aracı, Güneş'in atmosferi olarak da bilinen taç küreyi (korona) inceleyecek ve nasıl ısındığına dair veriler toplayacak.





1371 derecelik sıcaklığa dayanabilecek malzemelerle tasarlanan uzay aracı, süpersonik parçacıklar ve güçlü radyasyondan da etkilenmeyecek şekilde geliştirildi.











