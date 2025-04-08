Elon Musk'tan Trump'ın diğer kıdemli danışmanına hakaret: Bir çuval tuğladan daha aptal

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanları Elon Musk ve Peter Navarro arasında yaşanan söz düellosu dünya kamuoyunun da ana gündem maddesi haline geldi. Musk, kendisini 'araba montajcısı' olarak tanımlayan Navarro'ya cevap vererek onun hakkında "Gerçekten bir geri zekalı." dedi. Öte yandan Musk, Navarro için "Bir çuval tuğladan daha aptal." ifadelerini de kullandı.
Musk, Navarro'nun dün CNBC'ye verdiği röportajda kendisinden söz edilmesine cevap verdi.
Navarro'nun "O bir araba üreticisi değil. O bir araba montajcısı." dediği kesite, "Navarro gerçekten bir geri zekalı. Burada söyledikleri bariz bir şekilde yanlış." ifadelerini kullandı.
"Bir çuval tuğladan daha aptal"
Musk, Tesla'nın en çok ABD yapımı arabaya sahip şirket olduğunu belirterek, "Navarro, bir çuval tuğladan daha aptal." dedi.
Cevabına, Navarro ve "IfindRetards" adlı hesapları etiketleyen Musk, Tesla'nın "ABD'deki en dikey entegre otomobil üreticisi" olduğunu söyledi.
Navarro, röportajında Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD'de birleştirildiğini ve Musk'ın bir "araba montajcısı" olduğunu ifade etmişti.