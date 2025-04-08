Elon Musk'tan Trump'ın diğer kıdemli danışmanına hakaret: Bir çuval tuğladan daha aptal

ABD Başkanı Donald Trump 'ın kıdemli danışmanı Elon Musk , Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu olan kıdemli danışmanı Peter Navarro 'yu " geri zekalı " olarak nitelendirdi.

Musk, Navarro'nun dün CNBC'ye verdiği röportajda kendisinden söz edilmesine cevap verdi.

Navarro'nun "O bir araba üreticisi değil. O bir araba montajcısı." dediği kesite, "Navarro gerçekten bir geri zekalı. Burada söyledikleri bariz bir şekilde yanlış." ifadelerini kullandı.

"Bir çuval tuğladan daha aptal"

Musk, Tesla'nın en çok ABD yapımı arabaya sahip şirket olduğunu belirterek, "Navarro, bir çuval tuğladan daha aptal." dedi.

Cevabına, Navarro ve "IfindRetards" adlı hesapları etiketleyen Musk, Tesla'nın "ABD'deki en dikey entegre otomobil üreticisi" olduğunu söyledi.

Navarro, röportajında Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD'de birleştirildiğini ve Musk'ın bir "araba montajcısı" olduğunu ifade etmişti.

"Tarihteki en şeffaf yönetimiz"

Öte yandan söz konusu söz düellosu hakkında görüşü sorulan Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt , CNBC'ye yaptığı açıklamada, " Her neyse... Biz tarihteki en şeffaf yönetimiz, anlaşmazlıklarımızı kamuoyu önünde dile getiriyoruz. " dedi.







