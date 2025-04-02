ABD basınından bomba iddia: Elon Musk görevinden ayrılacak

Amerikan Politico dergisinin konuyla ilgili bilgi sahibi ve adı açıklanmayan üç üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre,

Amerikan Politico dergisinin konuyla ilgili bilgi sahibi ve adı açıklanmayan üç üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre,

Habere göre, kişisel olarak Musk'ın performansından memnun olan ABD Başkanı Trump, yeniden kendi işlerinin başına dönmesinin zamanının geldiği konusunda Musk ile mutabık kaldı.

Habere göre, kişisel olarak Musk'ın performansından memnun olan ABD Başkanı Trump, yeniden kendi işlerinin başına dönmesinin zamanının geldiği konusunda Musk ile mutabık kaldı.

Yetkililerden biri, Musk'ın danışman olarak gayriresmi bir rol üstlenmeye ve Beyaz Saray'ın çevresinde ara sıra görünen bir yüz olmaya devam edeceğini kaydetti. Bir diğer yetkili ise Musk'ın, Trump'ın yakın çevresinde olmaya devam edeceğini dile getirdi.