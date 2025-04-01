Milyon dolarlık çek dağıtıyor

Wisconsin eyaletinde yüksek mahkeme üyeliği seçiminde milyarder iş insanı Elon Musk devreye girdi. Musk, seçimde muhafazakar aday Brad Schimel'in seçilmesi için çaba harcıyor. Liberal aday Sudan Crawford'un önde gözüktüğü seçimde Schimel'in yüksek mahkeme üyesi olabilmesi için Musk, kesesinin ağzını da açtı.





HER OY 20 DOLAR!

Green Bay düzenlenen mitingde Musk, muhafazakar adaya destek veren iki seçmene birer milyon dolarlık çek verdi. Elon Musk, muhafazakar adaya her bir oy getireceklere 20 dolar dağıtma sözü de verdi.





EN MALIYETLI SEÇIM

Seçim şimdiden en maliyetli yüksek mahkeme üyeliği seçimi olarak ABD tarihine geçmiş durumda. Seçim konusunda halkı bilinçlendirmek için para harcadığını söyleyen Musk, "Biliyorsunuz çeklerin amacı dikkat çekebilmek. Çünkü medya bunu mutlaka haberleştirecektir. Seçimleri kaybetme riski altındayız. Şapkadan tavşan çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.





MAHKEME KARARLARINA VURGU

Yüksek mahkeme üyeliği seçimi eyaletin kürtaj ve işçi hakları gibi konularda tutumu açısından kritik önem taşıyor. Eyaletteki seçim kurallarının belirlenmesinde de yüksek mahkeme üyeliğinin önemli rol oynayacağına dikkat çekiliyor. Elon Musk, seçim kurallarının ve bölgelerinin yüksek mahkeme kararıyla değiştirilebileceğine vurguda bulundu. Cumhuriyetçilerin temsilciler meclisi seçimlerinin etkilenebileceğinin altını çizdi.



