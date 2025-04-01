Google Haritalar görüntüledi: Giza Piramidi yakınlarında gizemli bölge

Mısır'da, Giza Piramitleri'nin güneyinde bulunan ve iki ucu sivri, at nalı biçimindeki gizemli yapı, sosyal medyada gündem oldu.





Google Haritalar'da resmi bir tanımlaması olmayan ve 29°54'23"K 31°08'02"D koordinatlarında yer alan kompleks, çeşitli komplo teorilerine neden oldu.





Bir Google Maps kullanıcısı, popüler bilimkurgu serisi Stargate'e atıfta bulunarak, "Bu bir Yıldız Geçidi mi?" ifadelerini paylaştı. Görseller, dünya genelinde ilgi uyandırırken yapının uzay gemisi, eski bir tuzak sistemi veya modern bir askeri tesis olabileceğine dair iddialar ortaya atıldı.





ASKERİ TESİS İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre, bu tür yapıların İran gibi ülkelerde de görüldüğü ve genellikle füze rampaları veya savaş uçağı sığınakları olarak kullanıldığı belirtildi.





Mısır'da 1950-1970 yılları arasında benzer yapıların çok sayıda inşa edildiği biliniyor. Hava savunma tesislerinin, stratejik noktaları havadan gelen tehditlerden korumak için geliştirildiği ve Sovyet yapımı yüksek irtifa yerden havaya füzelerle (SAM) donatıldığı belirtiliyor.

UZAYLI ÜSSÜ TEORİLERİ

Benzer bir yapı 2016'da da gündeme gelmiş ve UFO araştırmalarıyla bağlantılı olabileceği yönünde teoriler ortaya atılmıştı. Secureteam10 adlı UFO araştırma grubu, YouTube videolarında bu tür kompleksleri "gizli hükümet üsleri" olarak tanımlamıştı. Videoya yapılan yorumlarda, "Burası Star Wars filmlerinden fırlamış gibi görünüyor" ve "Mısır'ın gizli UFO üssü mü?" gibi ifadeler yer aldı.





Mısır, uzaylı teorilerinin en çok konuşulduğu ülkelerden biri. Özellikle Giza Piramitleri'nin dünya dışı varlıklar tarafından inşa edildiği iddiası sıkça gündeme geliyor. 2020'de Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medyada "Piramitleri tabii ki uzaylılar inşa etti" yazmış ve büyük yankı uyandırmıştı. Bu açıklama üzerine Mısır yetkilileri Musk'ı piramitlerin nasıl yapıldığını araştırmaya davet etmişti.

PİRAMİTLERİN GİZEMİ

Mısır’ın kuzeyinde, Nil Nehri'nin batı kıyısındaki platoda yer alan Giza Piramitleri, halen bir mühendislik harikası olarak kabul ediliyor. Büyük Piramit, Kefren ve Mikerinos'un yer aldığı bu yapıların, Mısır firavunları için inşa edildiği ve insan eliyle yapıldığına dair güçlü arkeolojik kanıtlar bulunuyor.



