Elon Musk'tan yeni strateji: Perde arkasında ama hâlâ aktif

Musk, geçtiğimiz ay Tesla yatırımcılarıyla yaptığı bir görüşmede, federal hükümette yürüttüğü "DOGE" (Department of Government Efficiency - Hükümet Verimliliği Departmanı) adlı programdaki rolünü azaltacağını ve elektrikli araç şirketine daha fazla zaman ayıracağını duyurmuştu. Sonrasındaysa Musk, Beyaz Saray’da Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantıya katıldı. ABD Başkanı Donald Trump, toplantı sırasında Musk’tan söz ederek, “Elon Güney Afrikalı. Onu başka bir işe daha bulaştırmak istemiyorum” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Musk’ın siyasetten tamamen uzaklaşmadığı şeklinde yorumlandı. Musk, Beyaz Saray ziyaretinin hemen ardından Kongre’ye de iki ayrı ziyarette bulundu. Her iki görüşmede de Cumhuriyetçi milletvekilleriyle yapay zeka ve benzeri teknoloji politikaları üzerine konuştu.