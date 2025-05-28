Elon Musk'tan yeni strateji: Perde arkasında ama hâlâ aktif

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, son haftalarda yaptığı açıklamalarla siyasetten çekileceğinin sinyallerini verdi. Ancak Washington’daki son gelişmeler, Musk’ın perde arkasında görevine devam ettiğini ortaya koydu.
Musk, geçtiğimiz ay Tesla yatırımcılarıyla yaptığı bir görüşmede, federal hükümette yürüttüğü "DOGE" (Department of Government Efficiency - Hükümet Verimliliği Departmanı) adlı programdaki rolünü azaltacağını ve elektrikli araç şirketine daha fazla zaman ayıracağını duyurmuştu. Sonrasındaysa Musk, Beyaz Saray’da Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantıya katıldı. ABD Başkanı Donald Trump, toplantı sırasında Musk’tan söz ederek, “Elon Güney Afrikalı. Onu başka bir işe daha bulaştırmak istemiyorum” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Musk’ın siyasetten tamamen uzaklaşmadığı şeklinde yorumlandı. Musk, Beyaz Saray ziyaretinin hemen ardından Kongre’ye de iki ayrı ziyarette bulundu. Her iki görüşmede de Cumhuriyetçi milletvekilleriyle yapay zeka ve benzeri teknoloji politikaları üzerine konuştu.
DOGE ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEK
Öte yandan, Cumhuriyetçi senatörler de Musk’a olan desteğini açıkça dile getiriyor. Teksas Senatörü Ted Cruz, Musk’ın siyasete para harcamaktan geri duracağını açıklamasına rağmen, onu “tarihi seçim sonuçlarına katkı sunan ve hiçbir ücret almadan federal hükümete hizmet eden bir lider” olarak tanımladı. Beyaz Saray ise, Musk’la ilgili söylentilerin dışında, DOGE programının devam edeceğini açıkladı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, “DOGE’un amacı olan israfı, yolsuzluğu ve suiistimali ortadan kaldırma mücadelesi sürecektir” açıklamasında bulundu. Demokrat Parti cephesinde ise Musk’ın geri çekileceği yönündeki söylemler büyük ölçüde inandırıcı bulunmuyor.
Tesla’dan Avrupa’da büyük kayıp
- ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, Avrupa'daki satışlarının düştüğünü gösteren verilerin ardından hisselerinde yaşanan değer kaybıyla 1 trilyon doların altında indi. ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın hisse fiyatı, salı günü yüzde 8,39 değer kaybederek 302,8 dolara geriledi. Tesla’da yaşanan değer kaybına, Musk’ın Avrupa siyasetinde faal olma girişimleri, aşırı sağa desteği ve Çin arabalarının pazardaki pozisyonunu güçlendirmesinin neden olduğu değerlendiriliyor.