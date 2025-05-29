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Netanyahu ABD'nin Gazze'de ateşkese ilişkin yeni teklifini kabul edebilir

Netanyahu ABD'nin Gazze'de ateşkese ilişkin yeni teklifini kabul edebilir

20:2329/05/2025, Perşembe
IHA
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Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin diplomatik çalışmalar devam ederken Netanyahu'nun ABD'nin ateşkese ilişkin yeni teklifini kabul edeceği iddia edildi.
Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin diplomatik çalışmalar devam ederken Netanyahu'nun ABD'nin ateşkese ilişkin yeni teklifini kabul edeceği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Netanyahu'nun Gazze'ye ilişkin yeni teklifi kabul edeceğini iddia etti. ABD basınında yer alan haberlere göre Hamas'ın memnun olmadığı ateşkesin, geçici veya kalıcılığı net olmadığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni teklifini kabul edeceği iddia edildi.


Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin diplomatik çabalar devam ediyor. İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni teklifini kabul edeceğini iddia ederek, Netanyahu'nun söz konusu teklifi kabul edeceğine dair açıklamayı Gazze'de bulunan İsrailli esirlerin ailelerine yaptığı belirtti.

Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

Hamas'ın ABD'nin Gazze'de ateşkes teklifinden memnun olmadığı iddiası

Hamas, daha önce yaptığı açıklamada, Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni önerisinin arabulucular tarafından kendilerine iletildiği bildirilmişti. ABD basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın Witkoff'un ateşkes teklifinden memnun olmadığını iddia ederek, teklifin geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese yol açacağına dair net bir ABD garantisi içermediği belirtildi.


Witkoff'un önerisinin 60 günlük geçici ateşkes süresince tarafların kalıcı ateşkesin koşulları üzerinde müzakereler yürütmesini öngördüğü aktarılan haberlerde, öneride bu görüşmelerin 60 günü aşması halinde geçici ateşkesin de buna uygun olarak uzatılmasını öngörülmediği belirtildi. Hamas, henüz teklifi resmi olarak cevap vermedi.



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