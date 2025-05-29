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İsrail Myanmar ile soykırım ittifakı kurdu

İsrail Myanmar ile soykırım ittifakı kurdu

Dış Haberler
04:0029/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Penny Green.
Penny Green.

Avustralya'nın önde gelen hukuk profesörlerinden Penny Green, Bosna Hersek'te devam eden Gazze Mahkemesi (Gaza Tribunal) oturumlarında yaptığı konuşmada, uluslararası düzeyde devam eden iki soykırım soruşturmasına ilişkin çarpıcı bir karşılaştırma yaptı.

Penny Green, "Myanmar, Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) çıkarıldığında İsrail’in Myanmar Büyükelçisi Ronen Gilor, sosyal medyada 'iyi bir karar ve bol şans' dileğinde bulunarak destek mesajı paylaştı. Ocak 2024’te UAD, İsrail’nin eylemleriyle ilgili olarak “makul bir soykırım riski” bulunduğunu kabul eden geçici bir karar yayınladı. Kararda, İsrail’e soykırımı önlemek için elindeki tüm imkânları kullanma yükümlülüğü hatırlatıldı. Bu yükümlülük, elbette ki Soykırım Sözleşmesi’ne taraf olan her devlet için zaten geçerlidir" değerlendirmesini paylaştıktan sonra, "Bu bağlamda, İsrail’in diğer bir devletin (Myanmar’ın) benzer suçlamalarla yargılandığı bir süreçte destek mesajı paylaşması, soykırımla iş birliği tartışmalarını gündeme getirebilir" yorumunu yaptı. Green'in sözleri, Gazze'de soykırım işleyen İsrail'in Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulayan Myanmar yönetiminin fiillerine de ortak olduğunu ortaya koydu.



#İsrail
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