İran İsrail adına casuslukla suçladığı bir kişiyi idam etti

İran yargısına ait Mizan Haber Ajansına göre, İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan Pedram Medeni, "Mossad adına casusluk yapmak", "gizli bilgileri güvenli bir iletişim sistemi aracılığıyla bir Mossad görevlisine iletmek", "Brüksel'deki İsrail büyükelçiliğini ziyaret etmek" ve "casusluk faaliyetleri doğrultusunda İsrail'e seyahat etmekle" suçlandı.