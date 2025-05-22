Trump ve Netanyahu'dan İran görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Görüşmede, İran ile ABD arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ele alındığı ve Trump'ın Netanayhu'ya görüşmelerin "doğru yönde ilerlediğine" inandığını söylediği ifade edildi.

Leavitt, ayrıca iki liderin İsrail'in Vaşington Büyükelçiliğinde çalışan iki kişinin öldüğü silahlı saldırıyı ele aldıklarını belirtti.