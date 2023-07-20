Bungalov dolandırıcısından mağdurlara ses kaydı: Yedim parayı yok

85 bine yakın kişinin takip ettiği hesaptan, olmayan bungalovlar günlük 2 bin 500 liraya pazarlandı. Çok sayıda kişi, TÜRSAB referansı verilen bu paylaşımlara aldanarak tatil için sözde işletmecilerle anlaştı ve para yatırdı. Tatilciler, dolandırıcıların verdiği tarihlerde Sapanca'ya geldiklerinde böyle bir işletme olmadığını görünce dolandırıldıklarını anladı.