Bungalov dolandırıcısından mağdurlara ses kaydı: Yedim parayı yok

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov turizmi popüler hale gelerek yaygınlaştı.
Son yıllarda Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov turizmi popüler hale gelerek yaygınlaştı. Her yıl on binlerce kişi tarafından kullanılan Sapanca'daki turistik bungalovlar, dolandırıcıların da hedefi oldu. Dolandırıcılar, Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer'in sahibi olduğu turizm acentesinin Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) kayıt numarasını ve acentesinin ismini kullanarak Instagram hesabı açtı. Hesaba, Sapanca'daki farklı bungalov işletmelerine ait bungalovların görselleri konuldu.
'YEDİM PARAYI YOK'
Dolandırılan kişilerin Whatsapp üzerinden ulaştığı dolandırıcı, "İsterseniz savcılığa, isterseniz adliyeye, isterseniz Türkiye'nin en iyi savcısına şikayet edin. Ne paranızı alabilirsiniz. Gidin Allah versin paranızı. Yedim parayı yok" ifadelerini kullandığı ses kaydını gönderdi. Dolandırılan kişiler, savcılığa şikayette bulundu.