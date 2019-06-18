Çinlilerden Türkiye atağı: 34 basamak birden yükseldiler

Geçtiğimiz Eylül ayında oturum izni için konut alımındaki rakamın 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesiyle yabancıya konut satışında rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı konut satış verilerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 seviyesine inerken yabancıya konut satışında ise tarihin en iyi mayıs rakamına erişildi.

TÜM ZAMANLARIN MAYIS REKORU

Geçtiğimiz yıl neredeyse yüzde 100'e yakın artışla 40 binin üzerinde satışının yapıldığı yabancıya konut tarafında mayıs ayında ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artışla 3 bin 925 adet satış gerçekleşti. Yılın ilk dört ayındaki güçlü seyrini mayısta da sürdüren yabancılara konut satışının ilk beş ay içerisinde ulaştığı rakam da 17 bin 263 adet oldu.

İSTANBUL'DA YÜZDE 103 ARTIŞ

Mayıs ayı rakamlarına bakıldığında yabancıya konut satışında İstanbul zirveyi yine kaptırmadı. Yabancıların konut alırken en çok tercih ettiği il olan İstanbul'da satışlar yüzde 103 artışla bin 734 adete çıktı. İstanbul'u ise sırasıyla 850 konutla Antalya, 216 konutla Ankara, 187 konutla Bursa, 136 konutla Yalova ve 109 konutla Muğla takip etti.￼

Yabancıların uyruklarına göre konut alma oranları.

ZİRVEDE IRAKLILAR VAR

Satın alımların yapıldığı ülkeler listesinde en fazla konutu 594 konut ile Iraklılar'ın satın aldığı görüldü. Iraklıları, 509 konutla İranlılar, 285 konutla Ruslar, 183 konutla Afganlar, 157 Suudiler, 155 konutla Almanlar izledi.

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ÇİNLİLER ATAGA GEÇTİ

Yabancıya konut satışındaki ilginin devam etmesi beklenirken ilginç bir gelişme de gözlerden kaçmadı.

Özellikle son dönemlerde ardı ardına atılan adımlarla ticaret ve turizm alanlarında önemli gelişmelerin yaşandığı ve son olarak 2019 için 1 milyon turist hedefinin konularak iki dev hava yolu firmasının da İstanbul uçuşlarına başladığı Çin tarafında yatırımcıların Türkiye'de gayrimenkul alımına geçtiği belirtildi.

ŞİRKETLER ÜZERİNDEN ALIM YAPIYORLAR

Türkiye'de 2019 yılının ilk 3 ayında yabancılara satılan gayrimenkullerin toplam yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 13'nün Çinli yatırımcılar tarafından satın alındığını belirten Lisanslı Değerleme Uzmanı Şeyma Şehirli, yapılan yatırımların diğer yabancı yatırımcılara göre daha farklılık gösterdiğini belirterek, ''Iraklılar, Suudiler ve diğer alım yapan yabancı yatırımcılar daha çok kişisel olarak alım yapıyor. Çin tarafında ise alım şekli daha çok şirketler üzerinden gerçekleştiriliyor.'' dedi.

34 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

Çin hükümetinin de yönlendirmesiyle bu zamana kadar görülmemiş bir hareketliliğin yaşandığı Çin tarafındaki alım sonrası sıralamanın da değiştiğine vurgu yapan Şehirli, ''2018'in ilk 3 ayında (Ocak-Şubat-Mart dönemi) gayrimenkul ediniminde yüz ölçümü bazında 37. sırada bulunan Çin, 2019 yılının ilk 3 ayında geçtiğimiz yıla göre m2 bazında alımlarda 34 basamak birden yükselerek 2. sıraya yerleşti.'' dedi. Şehirli, ilk sırada ise Suudi Arabistan'ın yer aldığını kaydetti.

Çinli firmaların Türkiye'ye yönelik yatırım ilgisinin, hayallerinin çok ötesinde olduğuna dikkat çeken Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li, Türkiye'deki ilgili yerlere Çince işaret ve tabelaların konulması yönünde çağrıda bulunmuştu.