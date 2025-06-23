Tütün ve tütün mamulleri ihracatı 7 yıl sonra 1 milyar doları aştı

Türkiye'nin tütün ve tütün mamulleri ihracatı, 31 Mayıs 2024 ile 1 Haziran 2025'i kapsayan son bir yıllık dönemde 1 milyar 4 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin tütün ve tütün mamulleri ihracatı, 31 Mayıs 2024 ile 1 Haziran 2025'i kapsayan son bir yıllık dönemde 1 milyar 4 milyon dolar oldu.

Buna göre tütün sektörü, 7 yıl sonra ihracatta 1 milyar doları aşmış oldu. Sektör en son 2018 yılında 1 milyar 11 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koymuştu.

Buna göre tütün sektörü, 7 yıl sonra ihracatta 1 milyar doları aşmış oldu. Sektör en son 2018 yılında 1 milyar 11 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koymuştu.

Tütün ve tütün mamulleri ihracatının miktar bazında artmadığını, ortalama ihraç fiyatlarındaki artış sayesinde ihracat gelirinde yüzde 7'lik artış yakaladıklarını kaydeden Umur, sektör olarak hedeflerinin 1 milyar dolar seviyesini korumak olduğunu aktardı.

"O nedenle büyük yapraklı Virginya ve Burley tütünlerinin üretimi arttı. 73 milyon kilogram tütün üretimimizin 30 milyon kilogramı büyük yapraklı tütünlerden oluşuyor. Büyük yapraklı Virginya ve Burley tütünleri bugün için sadece iç piyasada kullanılıyor. Bu üretimin kalitesi arttıkça tütün ihracatına da katkısı olacaktır. Yerli tütün kullanma oranındaki artıştan dolayı 2025 sezonunda tütün üretiminde bir miktar artış bekliyoruz. 2025 yılında 80 milyon kilogram üretime ulaşabiliriz."