Tedarikçinin hedefi Çin otomotiv pazarı

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) yavaşlayan Avrupa otomotiv endüstrisine karşı pazar çeşitliliğini artırarak riski azaltacak. TAYSAD Başkanı Yakup Birinci, Türk tedarikçilerin hem teknoloji adaptasyonu hem de üretimini artırmak ve devam ettirmek için bunun gerekli olduğuna işaret etti.

ASYA PAZARLARINA YÖNELİM BAŞLADI

Türk otomotiv endüstrisinin en büyük müşterisinin Avrupa olmasına rağmen pazar çeşitliliğini artırmak için çalıştığına dikkat çeken TAYSAD Başkanı Yakup Birinci, “Elektrikli araç üretiminde öne çıkan Çin, Hindistan ve Kuzey Amerika gibi pazarlara erişim konusunda çalışmalarımız artıyor. Özellikle Asya pazarlarında iş birliklerini artırmak ve Türk tedarik sanayisinin kalitesini bu coğrafyalara da taşımak önümüzdeki dönemin ana hedeflerinden biri olacak. Üyelerimizin Kuzey Amerika pazarından pay kazanmaları için de projeler başlattık” açıklamasında bulundu.

Yakup Birinci

ÇİNLİ OTO FİRMALARININ PARÇALARINA ÇALIŞIYORUZ

TAYSAD’ın Türkiye’de üretim yapmak isteyen Çinli markalarla temas halinde olduğunu ve iş birliği için çalıştıklarını söyleyen Yakup Birinci sözlerine şöyle devam etti: “Yerli üreticilerimiz ürün gamlarına ve üretim takvimlerine özel tedarik hazırlıkları yapmaktadır. Hem mevcut üretim kapasitelerimiz hem de teknolojik uyum sürecimiz açısından yerli tedarik sanayimiz bu yatırımlara büyük ölçüde hazır durumda. Ayrıca yerelleştirme hedefleri doğrultusunda bu markaların tedarik zincirlerine daha fazla yerli katkı sağlanması için koordineli çalışmalar yürütüyoruz. Yatırımcı firmalarla olan görüşmelerimiz, kararların açıklanmasından çok daha önce başlamıştı.”

KÜRESEL TEDARİKTE YERİMİZ SAĞLAM

Bu yılın ilk yarısında tedarikçilerin performansını değerlendiren TAYSAD Başkanı Yakup Birinci, “Toplam araç üretimimiz ilk 5 aylık döneminde 632 bin adet olarak gerçekleşti.

İlk 5 aylık dönemde iç satışlar geçen yıla göre yüzde 3,1 artarak 507 bin adede ulaştı. Asıl dikkat çekici olan ise 2017 yılıyla kıyasladığımızda yüzde 55,8 gibi ciddi bir artışın söz konusu olması. İhracat tarafı ise sektörümüzün adeta lokomotifi. 2025’in ilk 5 ayında araç ihracatımız 440 bin adetle geçen seneye göre yüzde 5,3 arttı. Toplam otomotiv ihracatımız 16,59 milyar dolara ulaştı. Bu da yüzde 10,1’lik bir artışa denk geliyor. Özellikle tedarik sanayi ihracatında yüzde 5,2’lik bir yükselişle 6,51 milyar dolar seviyesine çıkmamız, Türk otomotiv sanayinin küresel tedarik zincirindeki yerinin ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

DEVAMLILIK İÇİN YENİ PROJE ALAMIYORUZ

Tedarik sanayisinin gücünün 3-4 yıl önce yapılan anlaşmalara bağlı olduğunu hatırlatan Birinci, “Önümüzdeki yıllarda da ihracatımızın artarak devamını sağlamak için, yeni projeler almaya devam edebilmemiz şart. Aksi halde önümüzdeki yıllarda ihracat düşüşü kaçınılmaz olacaktır. Bugün yeni proje almakta zorlanıyoruz. Rakiplerimizle kıyaslandığımızda maliyetlerimiz rekabetçilikten uzak kalıyor. Yeni nesil mobilite çözümleri ve batarya üretimi gibi alanlarda atılacak adımlar, Türkiye’nin rekabet gücünü daha da artırabilir” ifadelerini kullandı.

YERLİ ARAÇ ÜRETİMİNİN YÜZDE 80’İNİ KARŞILIYORUZ

Bugün Türkiye’de faaliyet gösteren tedarik şirketlerinin yaklaşık yüzde 80 oranındaki komponent ihtiyacını yerli tedarik sanayi karşılayabildiğinin altını çizen TAYSAD Başkanı, “Özellikle geleneksel ürün gruplarında bu oran oldukça yüksek. Ancak elektrikli araçlar ve yeni nesil mobilite teknolojileriyle birlikte bazı yeni komponent gruplarında dışa bağımlılık artıyor. TAYSAD olarak üyelerimizi bu alanlara yatırım yapmaları konusunda teşvik ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.







