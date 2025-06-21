Togg’un T10X modeli, Türkiye’de SUV segmentinde sıfır araç arayışında olan birçok kişinin dikkatini çekiyor. Modern çizgileri ve ileri teknoloji özellikleriyle öne çıkan T10X, kullanıcıların ilgisini her geçen gün artırıyor. Haziran 2025 itibarıyla duyurulan kampanyalara bakıldığında, belirli bir peşinat ödemesiyle birlikte ayda 33.333 TL taksitlerle bu yerli elektrikli SUV’a sahip olmanın mümkün olduğu görülüyor.
Özellikle modern tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle dikkat çeken Togg T10X, SUV segmentinde adından sıkça söz ettiriyor. Yerli üretim olması nedeniyle de büyük bir kesim tarafından tercih edilen T10X modeli, açıklanan Haziran 2025 kampanyasıyla yine gündemde.
Togg T10X’te faizsiz taksit dönemi başladı
Togg’un Haziran ayı kampanya duyurusuna göre, T10X modeli için hem bireysel hem de kurumsal alıcılara özel 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor. Kampanya kapsamında 400.000 TL tutarındaki krediler için bu faizsiz ödeme planı geçerli olacak.
Bu avantajların sınırlı bir süreyle geçerli olduğu belirtilirken, Togg’un kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tuttuğu da ifade edildi.
Fiyatlara neler dahil, neler hariç?
T10X SUV modelinde açıklanan anahtar teslim fiyatlara; ÖTV, KDV, MTV, tescil ve plaka işlemleri gibi temel yasal masraflar dahil. Ancak trafik sigortası ve kasko gibi ek giderler fiyata yansıtılmıyor.
Ayrıca, vergiler ve harçlarda yaşanabilecek olası değişikliklerin, fiyat farkı olarak kullanıcıya yansıtılabileceği bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.
Güncel Togg T10X Fiyat Listesi (21 Haziran 2025)
V1 RWD Standart Menzil 1.440.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 TL
19 İnç Jantlar (V1): 30.000 TL
Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 35.000 TL
Kış Paketi (V2): 20.000 TL
Akıllı Destek Paketi (V2): 20.000 TL
22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1 & V2): 30.000 TL
Panoramik Cam Tavan (V1 & V2): 50.000 TL
Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 50.000 TL
Fiyatların güncel olduğu ancak araç teslim tarihinde geçerli olacak fiyatın esas alınacağı da vurgulandı.