BYD'nin SEAL U modeli 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OGD tarafından 10'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışması, büyük bir heyecana sahne oldu. Alanında uzman otomotiv gazetecilerinin oylarıyla belirlenen sonuçlara göre, 7 finalist arasından BYD'nin Türkiye'de büyük ilgi gören modeli SEAL U, "Türkiye'de Yılın Otomobili" unvanını kazandı.

BYD'nin tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla Türkiye pazarında sunduğu D-SUV modeli SEAL U, modern tasarımı ve ileri teknolojiyi bir arada sunuyor. Modelin her iki versiyonu da kendi segmentinde dikkati çeken donanımları ve performansıyla standartları yeniden tanımlıyor.





BYD'nin, D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli olan SEAL U DM-i ise yenilikçi Super DM (Dual Mode) teknolojisiyle yüksek performans, verimlilik ve konforu bir arada sunuyor. BYD SEAL U DM-i, 145 kilovatlık (kW) (197 PS) elektrik motorunu, 72 kW (98 PS) gücündeki 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru ile kombine ederek, 160 kW (218 PS) maksimum sistem gücü sunuyor. WLTP ölçümlerine göre 115 kilometre şehir içi elektrikli sürüş menziline sahip olan model, 80 kilometre karma sürüş menzili sunuyor. Bununla birlikte SEAL U DM-i modeli, 1080 kilometrelik toplam karma menziliyle uzun yolculuklar için de öne çıkıyor.

SEAL U DM-i'nin dış ölçüleri birebir korunurken, çift motorlu altyapı sayesinde sistem gücü 238 kW'a (323 PS) çıkarıldı. Bu artışla birlikte araç, çok daha dinamik ve çevik bir sürüş sunarak, 0'dan 100 kilometre/saat hıza yalnızca 5,9 saniyede ulaşabiliyor.

BYD'nin yüksek teknolojiyi, güvenlik ve konfor ile buluşturan D-SUV modeli SEAL U EV modeli ise güçlü bir elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. 87 kilovat saat kapasiteye sahip yenilikçi Blade Batarya ile donatılan SEAL U EV, segmentinde güvenliği ve dayanıklılığı yeni bir seviyeye taşıyor. Üst düzey güvenlik seviyesine sahip olan Blade Batarya, ciddi bir trafik kazasını simüle eden zorlu bir yöntem olan Çivi Delme Güvenlik Testi'nin (Nail Penetration Test) gerekliliklerini aşmayı başarıyor. WLTP karma ölçümlerine göre 500 kilometre menzil sunan SEAL U EV, 140 kW DC şarj hızıyla 28 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor. SEAL U EV modeli, WLTP ölçümlerine göre şehir içerisinde 674 kilometrelik menziliyle de dikkati çekiyor. 160 kW'lık (218 PS) elektrikli motordan güç alan BYD SEAL U EV, 0-100 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede tamamlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, BYD SEAL U modelinin 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçilmesinden büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

BYD'nin Türkiye'de yeni bir marka olduğunu ancak kısa zamanda önemli başarılara imza attığını aktaran Ergun, "Hem elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonuna sahip SEAL U, Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nü kazanarak, bu başarılara bir yenisi ekledi." ifadelerini kullandı.

Ergun, 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçilen SEAL U'nun hem kendileri hem de Türkiye için özel bir anlam taşıdığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü bu model, yalnızca kendi segmentinde değil, genel pazarda da şarj edilebilir hibrit teknolojisinin yaygınlaşmasına önemli katkı sağladı. Pek çok kullanıcı, bu teknolojiyle ilk kez SEAL U aracılığıyla tanıştı. Bu anlamda tüketicilerden gördüğümüz yoğun ilginin değerli otomotiv gazetecileri tarafından da teyit edilmesi bizim için çok kıymetli."



