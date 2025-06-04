Doğu Karadeniz'den 5 ayda rekor ihracat

"İhracatın 77 milyon 502 bin doları Rize'den, 37 milyon 50 bin doları Gümüşhane'den ve 31 milyon 399 bin doları ise Artvin'den gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 6 ve Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 33 artış yaşanırken, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 9 ve Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 20 düşüş yaşanmıştır."