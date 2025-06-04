Akaryakıt fiyatlarında indirim müjdesi: Gece yarısından sonra...

Sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında bir gelişme yaşandı. Otogaz grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruşluk bir indirim beklendiği kaydedildi. Benzin ve motorin fiyatlarında ile ilgili henüz bir değişim gündeme gelmezken İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar litre başına ortalama 46-48 TL aralığında olduğu biliniyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,11 TL indirim bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'da benzin 46,70-46,84 TL'den, motorin 46,00-46,11 TL'den satılıyor.
Ankara'da benzin 47,50 TL'den, motorin 46,96 TL'den satılıyor.
İzmir'de benzin 47,84 TL'den, motorin 47,30 TL'den satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.
Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.
Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.