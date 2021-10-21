Gündem Adıyamanda PKKya operasyon HDPli eski il başkanı gözaltına alındı
ADIYAMAN

Adıyaman'da PKK'ya operasyon: HDP'li eski il başkanı gözaltına alındı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, bir dönem HDP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Mehmet V. gözaltına alındı. Zanlının öldürülen teröristleri anmak için düzenlenen etkinliğe katıldığı da tesğit edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Adıyamanda PKKya operasyon: HDPli eski il başkanı gözaltına alındı
Arşiv

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.

HDP'Lİ ESKİ İL BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda 2009-2013 yılları arasında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Mehmet V, gözaltına alındı.

TERÖRİSTLER İÇİN DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILMIŞ

Mehmet V'nin, 28 teröristi anmak için Bezar Dağı'nda 2013 yılında düzenlenen etkinliğe katıldığı da tespit edildi.

HDP'li Yiğitalp'ten muhalefete 'tezkere' gözdağı: Kendinize 'muhalefet partisiyim' demeyin
GÜNDEM
HDP'li Yiğitalp'ten muhalefete 'tezkere' gözdağı: Kendinize 'muhalefet partisiyim' demeyin

CHP'li Altay 'İktidarın parçası olacağız' diyen HDP'ye arka çıktı: Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan parti olur mu?
GÜNDEM
CHP'li Altay 'İktidarın parçası olacağız' diyen HDP'ye arka çıktı: Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan parti olur mu?
Kadıköyde Fenerbahçe öne geçti

Kadıköy'de
Fenerbahçe öne geçti

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 19.45'te başlayacak.​
Lokomotiv Moskova-Galatasaray

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

​Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Yarıya yakını 30 yaş altında

​Bakan Koca günlük vaka tablosunu paylaştı.

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.

Cadde göle döndü

Cadde göle döndü

Vana arızası sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.