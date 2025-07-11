Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü minibüs kazasıyla ilgili yargılanan sanığa 16 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Berat K, bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Müştekiler ve taraf avukatları da sanığın en ağır şekilde ceza almasını talep etti.

Kazada annesi Gülüzar Balamut'u kaybeden Fatih Balamut, gazetecilere, davanın son duruşmasının görüldüğünü belirterek, "İnşallah, adalet tecelli etmiştir. Karar daha yeni verildi. Araştıracağız, sanığın daha çok ceza alması için kararı bir üst mahkemeye taşıyacağız." dedi.