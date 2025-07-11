Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü minibüs kazasıyla ilgili yargılanan sanığa 16 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü minibüs kazasıyla ilgili yargılanan sanığa 16 yıl 1 ay hapis cezası verildi

17:2711/07/2025, الجمعة
AA
Sonraki haber
Kazada annesi Gülüzar Balamut'u kaybeden Fatih Balamut, gazetecilere açıklamada bulundu.
Kazada annesi Gülüzar Balamut'u kaybeden Fatih Balamut, gazetecilere açıklamada bulundu.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili yargılanan sanığa 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Berat K, bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Berat K. önceki ifadelerini tekrar ederek, beraatini istedi.

Müştekiler ve taraf avukatları da sanığın en ağır şekilde ceza almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olma" suçundan 18 yıl ceza verilen tutuklu sanığa "iyi hal" indirimi uygulayarak 16 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.

Kazada annesi Gülüzar Balamut'u kaybeden Fatih Balamut, gazetecilere, davanın son duruşmasının görüldüğünü belirterek, "İnşallah, adalet tecelli etmiştir. Karar daha yeni verildi. Araştıracağız, sanığın daha çok ceza alması için kararı bir üst mahkemeye taşıyacağız." dedi.

Afyonkarahisar-Konya kara yolu Pınarkaya köyü yakınlarında 22 Temmuz 2023'de tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.




#Afyonkarahisar
#Bolvadin
#Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi
#minibüs kazası
#TRAFIK KAZASI
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyarbakır’da OBP ile sınavsız öğrenci alan liseler hangileri?