Kontrolden çıkarak ağaçlık alana giren otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da, Y.B., idaresindeki 35 BGH 188 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki ağaçlık alana girerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte S.B. ve 7 yaşındaki A.A.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.