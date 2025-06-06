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Afyonkarahisar
Kontrolden çıkarak ağaçlık alana giren otomobilde 3 kişi yaralandı

Kontrolden çıkarak ağaçlık alana giren otomobilde 3 kişi yaralandı

11:316/06/2025, Cuma
IHA
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Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana giren otomobilde biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da, Y.B., idaresindeki 35 BGH 188 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki ağaçlık alana girerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte S.B. ve 7 yaşındaki A.A.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.




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